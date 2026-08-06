اعتراف تکاندهنده برنی سندرز درباره جنگ با ایران
نماینده مجلس سنای آمریکا میگوید جنگ علیه ایران همانند دیگر جنگهای آمریکا بر پایه دروغ آغاز شده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، برنی سندرز، سناتور آمریکایی، با مقایسه جنگ علیه ایران با جنگهای ویتنام و عراق، تأکید کرده است که هر سه جنگ بر پایه ادعاهای دروغین شکل گرفتهاند. برخی محورهای اظهارات او به شرح زیر است:
1. جنگ علیه ایران بر پایه یک دروغ
سندرز میگوید ادعایی که برای توجیه جنگ علیه ایران مطرح شد، مبنی بر اینکه تهران در آستانه دستیابی به سلاح هستهای است و قصد حمله به آمریکا را دارد، حقیقت نداشته و این جنگ «بر پایه یک دروغ» شکل گرفته است.
2. مقایسه جنگ ایران با جنگ عراق
او جنگ علیه ایران را در امتداد تجربه جنگ عراق قرار داده و یادآوری میکند که جنگ عراق نیز با ادعاهایی آغاز شد که بعدها نادرستی آنها آشکار شد. سندرز تأکید میکند زمانی که عضو کنگره بود، به جنگ عراق رأی منفی داده بود.
3. تکرار تجربه ویتنام
سندرز همچنین به جنگ ویتنام اشاره کرده و میگوید آن جنگ نیز بر پایه دروغ آغاز شد و در نهایت 59 هزار آمریکایی در آن کشته شدند؛ علاوه بر کسانی که پس از بازگشت به آمریکا با پیامدهای سنگین جنگ مواجه شدند.
4. سه جنگ با یک نقطه اشتراک
این سناتور آمریکایی با کنار هم قرار دادن جنگهای ویتنام، عراق و ایران، نقطه مشترک آنها را استفاده از ادعاهای نادرست برای کشاندن آمریکا به جنگ میداند و هر سه را نمونههایی از تصمیمات جنگی مبتنی بر «دروغ» معرفی میکند.
5. پایان دادن به جنگهای بیپایان آمریکا
سندرز در نهایت خواستار پایان دادن به آنچه «جنگهای بیپایان» آمریکا میخواند شده و معتقد است تجربه چند دهه گذشته باید مانع از تکرار چنین جنگهایی شود.