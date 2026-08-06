با پایان یافتن دور هفتم مذاکرات غیرمستقیم لبنان و رژیم اسرائیل در رم، حزب‌الله با انتقاد از ادامه این روند، تأکید کرد که مذاکرات و امتیازدهی به طرف مقابل باید متوقف شود؛ زیرا نتیجه‌ای جز تضعیف حقوق و حاکمیت کشور نداشته است.

فراکسیون پارلمانی حزب‌الله لبنان (وفاداری به مقاومت) با انتشار بیانیه‌ای، ادامه مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی را در شرایطی که این رژیم همچنان به حملات و نقض حاکمیت لبنان ادامه می‌دهد، مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این فراکسیون اعلام کرد که از تداوم سیاست مذاکره با رژیم صهیونیستی، در حالی که تجاوزها و نقض‌های مکرر آن ادامه دارد، ابراز تأسف می‌کند و از مسئولان لبنانی خواست این روند را متوقف کنند.

حزب‌الله همچنین تأکید کرد که روند مذاکرات و «امتیازدهی» تاکنون هیچ دستاورد ملموسی برای لبنان به همراه نداشته و تنها به تضییع حقوق ملی و خدشه به حاکمیت این کشور منجر شده است.

این موضع‌گیری همزمان با اعلام پایان سومین و آخرین روز از دور هفتم مذاکرات غیرمستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی در شهر رم ایتالیا مطرح شد.

یک منبع رسمی لبنانی اعلام کرد که این دور از گفت‌وگوها به پایان رسیده است.

مذاکرات یادشده با میانجیگری آمریکا و با هدف بررسی برخی پرونده‌های مورد اختلاف میان دو طرف برگزار شده و جزئیاتی از نتایج آن تاکنون به‌صورت رسمی منتشر نشده است.

به گزارش ایرنا، ارتش رژیم صهیونیستی علی‌رغم توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتش‌بس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.

لبنان و رژیم اسرائیل پیشتر با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان این رژیم و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.