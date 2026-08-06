راهکار جدید برای مواجهه با ایران

اکونومیست در ادامه می نویسد شاید به خاطر همین واقعیت ها، کشورهای عربی ممکن است ناچار شوند برای عبور کشتی‌هایشان از تنگه هرمز، پرداخت هزینه‌های ترانزیتی به ایران را بپذیرند. هرچند چنین "باجی" ایده‌آل نیست، اما می‌تواند جلوی تشدید را گرفته و تنش‌ها را کاهش دهد.

نشریه اکونومیست در گزارشی با اشاره به تنش بیش از 5 ماهه در تنگه هرمز و انسداد این گلوگاه آبی راهبردی، کنار آمدن با ایران و پرداخت عوارض را بهتر از ادامه دادن به یک تنش هزینه زا و پرخطر دانست.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، اکونومیست در گزارشی با عنوان " کشورهای خلیج فارس باید در مورد هرمز با ایران به توافق برسند" نوشت: کشورهای خلیج فارس در مخمصه‌ای که دونالد ترامپ ایجاد کرده گرفتار شده‌اند. پس از بیش از پنج ماه جنگ، تنگه هرمز هنوز عمدتا بسته است. الگوی آشنایی پدیدار شده است. وقتی مذاکرات بین آمریکا و ایران به نتیجه نمی‌رسد، دو طرف به جنگ بازمی‌گردند؛ وقتی بمب‌ها نمی‌توانند بن‌بست را بشکنند، مذاکرات از سر گرفته می‌شود. در روزهای اخیر، ترامپ بار دیگر هم از توافق در مورد هرمز صحبت کرده و هم تهدید کرده است که "واقعا سخت" به ایران ضربه خواهد زد. او یک بار دیگر به ایران "آخرین فرصت" را داد تا تنگه را دوباره باز کند.

اکونومیست در ادامه با اشاره به پافشاری ایران بر موضع مدیریت و اخذ عوارض از تنگه هرمز، از انتظار کشورهای عربی همسایه ایران نوشته و تاکید کرده این کشورها دیگر انتظار ندارند تهران از موضع خود درباره هرمز عقب‌نشینی کند.

تلاش کشورهای عربی برای ایجاد خطوط لوله جدید و ایجاد مسیرهای جایگزین به جای تنگه هرمز دستکم در کوتاه و میان مدت چندان کارساز نخواهد بود. حتی اگر همه پروژه‌های جایگزین طبق برنامه تا سال 2030 تکمیل شوند، همچنان حدود یک‌سوم نفتی که پیش از جنگ از هرمز عبور می‌کرد، باید از همین آبراه عبور کند.

اکونومیست در ادامه می نویسد شاید به خاطر همین واقعیت ها، کشورهای عربی ممکن است ناچار شوند برای عبور کشتی‌هایشان از تنگه هرمز، پرداخت هزینه‌های ترانزیتی به ایران را بپذیرند. هرچند چنین "باجی" ایده‌آل نیست، اما می‌تواند جلوی تشدید را گرفته و تنش‌ها را کاهش دهد.

این نشریه سپس نوشته برخلاف هدف اولیه آمریکا از آغاز جنگ علیه ایران، واشنگتن با ابزار نظامی نتوانست تهران را از اهرم هرمز محروم کند؛ به همین خاطر کشورهای عربی اکنون بیش از آنکه به راه‌حل نظامی واشنگتن امید داشته باشند، به توافق با تهران برای مدیریت بحران می‌اندیشند؛ زیرا در شرایط کنونی، این تنها گزینه عملی برای کاهش هزینه‌های اقتصادی و امنیتی به نظر می‌رسد.