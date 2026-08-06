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حمله نیرو‌های مسلح یمن به مواضع مزدوران سعودی

منابع خبری امروز (پنجشنبه) از حمله نیرو‌های مسلح یمن به مزدوران سعودی و کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۸۹
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حمله یمن به عربستان

رسانه‌های یمنی از هدف قرار گرفتن دو اردوگاه متعلق به نیرو‌های مزدور سعودی توسط حوثی‌ها در مأرب و حضرموت خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد در حمله نیرو‌های مسلح یمن به مواضع مزدوران وابسته به عربستان در استان‌های مأرب و حضرموت دست‌کم ۳۰ نفر کشته و شماری زخمی شده‌اند.

شبکه خبری المسیره نیز گزارش داد «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرده که به زودی بیانیه مهمی را در خصوص یک عملیات نظامی گسترده و ویژه صادر خواهد کرد.

طبق این گزارش، بیانیه سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن احتمالا درباره عملیاتی باشد که طی آن مواضع نظامی مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت هدف حملات انصار الله قرار گرفت.

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یحیی سریع یمن عربستان
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