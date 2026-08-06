حمله نیروهای مسلح یمن به مواضع مزدوران سعودی
منابع خبری امروز (پنجشنبه) از حمله نیروهای مسلح یمن به مزدوران سعودی و کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها خبر دادند.
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رسانههای یمنی از هدف قرار گرفتن دو اردوگاه متعلق به نیروهای مزدور سعودی توسط حوثیها در مأرب و حضرموت خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد در حمله نیروهای مسلح یمن به مواضع مزدوران وابسته به عربستان در استانهای مأرب و حضرموت دستکم ۳۰ نفر کشته و شماری زخمی شدهاند.
شبکه خبری المسیره نیز گزارش داد «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده که به زودی بیانیه مهمی را در خصوص یک عملیات نظامی گسترده و ویژه صادر خواهد کرد.
طبق این گزارش، بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح یمن احتمالا درباره عملیاتی باشد که طی آن مواضع نظامی مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت هدف حملات انصار الله قرار گرفت.
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