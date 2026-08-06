صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

کنایه عجیب عضو هیئت رئیسه مجلس به بقایی!

عضو هیئت رئیسه مجلس خطاب به بقایی گفت: شما سخنگو هستید، نه سخن‌نگو؟!
کد خبر: ۱۳۸۸۴۸۷
| |
4954 بازدید
|
۱
کنایه به بقایی

به گزارش تابناک؛ علیرضا سلیمی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس، در شبکه ایکس نوشت: «حضرت آقای دکتر بقائی سخنگوی محترم وزارت خارجه وتیم مذاکره کننده! جنابعالی سخنگو هستید نه سخن‌نگو!! برخی خبرگزاری‌های عالم از چیزی بنام توافق جدید خبر میدهند لطفا ملت مبعوث‌شده را نیز محرم بدانید.»

کنایه عجیب عضو هیئت رئیسه مجلس به بقایی!

اشتراک گذاری
برچسب ها
بقایی سخنگو کنایه به بقایی
آمریکا آماده نخستین سناتور مسلمان هست؟
رمز گشایی از یک اصطلاح خاص در بیانیه اخیر خبرگان رهبری
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دست خط حمید بقایی موجود است/ اینکه قاتل بنیتا با فیش حقوقی آزاد شده صحت ندارد/ امکان پرداخت تفاضل دیه آتنا و بنیتا از محل بیت‌المال
بازداشت مشاور وزیر در قالب «گشت ارشاد دولت» بود / تسهیلات سه و پنج میلیون تومانی برای زوار اربعین / گفت‌وگوها درباره مذاکرات ادامه دارد / واکنش به احتمال تغییر وزیر راه یا تفکیک وزارت راه
ساخت برج میلاد ضرورتی نداشت
جزییات محکومیت اشرفی‌اصفهانی با شکایت بقایی
بقایی: ۲۵۰۰۰۰ تومان یارانه می‌دهم!
بحث تبادل « اسدالله اسدی» فعلا در دستور کار نیست/ حکم آقای «اشتری» ربطی به ادعای اخیرش ندارد/ پنج دستگاهی که بیشترین اراضی فاقد سند رسمی را دارند
تأیید نامه ظریف به رهبر انقلاب/عدم توافق در جلسه برجامی وین/وزیر خارجه عمان میانجی نبود/اظهارات مقامات سعودی را سیگنال مثبت می دانیم/نامه ظریف برای اخذ مجوز جهت مذاکره با آمریکا قابل تأیید نیست/ هفته آینده اولین نشست خبری ظریف با خبرنگاران/ عراقچی طرح ایران را به فراسه برد
تلاش برای صندلی هیات نظارت بر مطبوعات، در روزهای کمبود دارو
اشتون در سفر اطلاعات زیادی به دست آورد
سخنگوي شورا به دهانش چسب زد!
جوانفکر سخنگوی ستاد بقایی می‌شود
نتیجه عدم برخورد؛ بقايي: سند رو کنند!!
بقایی با قرار کفالت آزاد شد نه وثیقه
بیژن رنجبر سخنگوی دانشگاه آزاد شد
تفاوت بقایی و احمدی نژاد در چیست؟
جانشین احتمالی بقایی چه کسی خواهد بود؟ + تکمیلی
وعده بقایی در مورد برجام
سخنگوی سازمان غذا و دارو منصوب شد
ماجرای پرونده بقایی و حکم دیوان محاسبات
پاسخ سخنگوی دولت در مورد اساسنامه فدراسیون فوتبال
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
3
7
پاسخ
آقای به اصطلاخ نماینده‌ی ملت! سخنگو وظیفه‌اش سخن سنجیده و حساب بر اساس قواعد گفتن است. د
آخرین اخبار
درخواست عجیب برای توقف احراز صلاحیت ۱۹۴۱ مدیر/ نهادهای نظارتی کوتاه می‌آیند؟
تازه‌ترین آمار تردد زائران از مرز‌های اربعینی کشور
عکس: متن و حاشیه تشییع پیکر ابوالقاسم قاسم‌زاده
جاده چالوس یکطرفه شد
تفاهم ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست / تا پایان محاصره آمریکا بازگشایی صورت نمی‌گیرد
هشدار صنعاء به مزدوران سعودی: با هرگونه تحرک در خاک یمن مقابله می‌کنیم
عربستان، ترکیه و پاکستان توافقنامه‌ی نظامی امضا کردند
عکس:چشم در چشم با شگفتی‌های حیات‌وحش
تازه‌ترین خبرهای نقل‌وانتقالات لیگ برتر بسکتبال
خبر سخنگوی کمیسیون امنیت از توافق در چارچوب کلی مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز
تصاویر جدید از پهپاد‌های منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
رگبار و رعدوبرق در راه شمال کشور؛ تهران خنک‌تر می‌شود
خطیب جمعه تهران: دشمن شکست مفتضحانه خورده و به التماس افتاده، ادبیات باخت را هم بلد نیست
ثبت تاریخی‌ترین کاهش تردد در تنگه هرمز
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست
احتمال سقوط دولت «احمد الشرع» در سوریه متعاقب جنگ با حزب الله لبنان/ داعش در کمین لبنان است
یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات
نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
کالابرگ مرداد چه روزی و برای چه کسانی شارژ می‌شود؟ / افزایش اعتبار یک میلیونی منتفی است؟
قرآنِ منسوب به دست‌خط مبارک امام حسین (ع)
مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟
اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۳ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۱ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
بحث پرتنش بر سر تنگه هرمز در شبکه خبر را ببینید  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pCx
tabnak.ir/005pCx