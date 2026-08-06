کنایه عجیب عضو هیئت رئیسه مجلس به بقایی!
عضو هیئت رئیسه مجلس خطاب به بقایی گفت: شما سخنگو هستید، نه سخننگو؟!
کد خبر: ۱۳۸۸۴۸۷| |
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به گزارش تابناک؛ علیرضا سلیمی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس، در شبکه ایکس نوشت: «حضرت آقای دکتر بقائی سخنگوی محترم وزارت خارجه وتیم مذاکره کننده! جنابعالی سخنگو هستید نه سخننگو!! برخی خبرگزاریهای عالم از چیزی بنام توافق جدید خبر میدهند لطفا ملت مبعوثشده را نیز محرم بدانید.»
گزارش خطا
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