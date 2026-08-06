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کد خبر: ۱۳۸۸۴۸۰
بازدید: ۱۱۱۰۳

عکس: مسافران دریاچه ارومیه

پس از بارش های اخیر و بهبود نسبی وضعیت دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه، گردشگران و مسافران فراوانی از نقاط مختلف کشور برای شنا و بازدید از آن به سواحل زیبای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی سفر کرده اند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری دریاچه ارومیه سفر مسافران ایران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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