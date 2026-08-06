صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

جلسه اضطراری پنتاگون برای تأمین تسلیحات

شبکه ان‌بی‌سی نیوز امروز پنجشنبه به نقل از منابعی گزارش داد که وزارت جنگ ایالات متحده پس از تماس تلفنی خشمگین دونالد ترامپ با معاون پیت هگست، قرار است یک جلسه اضطراری مختص به کمبود تسلیحات برگزار کند.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۷۸
| |
3221 بازدید
جلسه اضطراری پنتاگون

منابع شبکه ان‌بی‌سی نیوز می‌گویند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از تحت فشار قرار دادن استیو فاینبرگ، نفر دوم پنتاگون در جریان یک تماس تلفنی برای رفع کمبود سلاح، پیشنهاد اخراج او را داده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این گزارش حاکی از آن است که منابع می‌گویند پنتاگون پس از تماس تلفنی خشمگین ترامپ، جلسه اضطراری در مورد کمبود سلاح برگزار می‌کند و احتمالا این جلسه عصر جمعه برگزار خواهد شد و مقامات ارشد نظامی و تدارکات آمریکا در آن حضور خواهند داشت.

روزنامه واشنگتن پست پیش از این به نقل از منابعی گزارش داده بود که دونالد ترامپ در جلسه کابینه در کمپ دیوید در اوایل این هفته، از پیت هگست، وزیر جنگ، در مورد کمبود موشک توضیح خواسته و او هم معاونش را شماتت کرده است. با این حال، کرولاین لویت، سخنگوی کاخ سفید، بعداً این گزارش را نادرست خواند.

هگست، استیو فاینبرگ، معاون وزیر جنگ ایالات متحده را به عدم ارائه اطلاعات در مورد وضعیت امور متهم کرد.

در ۲۴ ژوئن، کاخ سفید از کنگره درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلار بودجه تکمیلی، از جمله ۶۷.۱۵ میلیارد دلار برای پنتاگون، کرد. بیشتر این بسته بر پوشش هزینه‌های مربوط به کمپین نظامی متجاوزانه ایالات متحده علیه ایران متمرکز است.

در اواخر ماه ژوئیه، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)، تخمین زد که ایالات متحده بیش از ۱۵۰۰ موشک برای سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و ۲۰۰ موشک رهگیر برای سامانه‌های دفاع هوایی تاد هزینه کرده و بنابراین با کمبود قابل توجه موشک مواجه است.

با این حال، سخنگوی کاخ سفید گزارش اخیر واشنگتن ‌پست را «خبر جعلی» خواند و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من در کمپ دیوید همراه با رئیس‌جمهور ترامپ و وزیر جنگ حضور داشتم. این ماجرا به‌معنای واقعی کلمه هرگز اتفاق نیفتاد، و ما بارها همین را به واشنگتن‌پست گفتیم.»

او افزود: «این داستان مزخرف را کسی که به‌وضوح قصد داشت، به هر دلیلی، وزیر جنگ را بدنام کند، به رسانه‌های زیادی عرضه کرده بود. از بدشانسی او، رئیس‌جمهور به وزیر جنگ علاقه دارد و معتقد است که او کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهد.»

واشنگتن ‌پست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ «ظاهراً درباره کمبود شدید مهمات که اکنون گزینه‌های نظامی آمریکا در برابر ایران را محدود کرده است، اطلاعات نادرستی دریافت کرده بود.»

این روزنامه افزود این رویارویی در حاشیه نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید، روز جمعه، رخ داد. بنا بر گفته‌های هر دو منبع آگاه، ترامپ «با عصبانیت به هگست گفت تصور می‌کرده است که مشکل مهمات حل شده است.»

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، به واشنگتن ‌پست گفت: «وزیر جنگ، هگست درباره وضعیت ذخایر مهمات به کسی اطلاعات گمراه‌کننده نداده و معاون وزیر، فاینبرگ، را نیز مقصر ندانسته است. این ادعاها درباره کاهش ذخایر، اختلافات داخلی، موضع وزیر درباره ایران و غیره همگی ساختگی هستند.»
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ هگست آمریکا رییس پنتاگون
آمریکا آماده نخستین سناتور مسلمان هست؟
رمز گشایی از یک اصطلاح خاص در بیانیه اخیر خبرگان رهبری
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: ما ملتی انتقام‌جو هستیم
ادعای جدید وزیر جنگ آمریکا درباره ایران
وزیر جنگ آمریکا به سیم آخر زد
حمله لفظی ترامپ به بوش پسر و جان مک کین
انتصاب رئیس اداره امنیت ملی آمریکا
پیغام هگست به ایران همزمان با شروع حمله به ایران
میلیاردر آمریکائیِ مرتبط با ترامپ در زندان خودکشی کرد
ترامپ: اوضاع با کره شمالی خوب پیش می‌رود
مشاجره لفظی ترامپ و هگست بر سر درگیری با ایران
ترامپ: ایران و چین می‌خواهند با ما توافق کنند
گزارش مولر ۸۰۰ میلیون بار دانلود شده است
ترامپ: سندرز یک نژادپرست است
مسخره کردن یک ایالت از سوی وزیر دادگستری ترامپ
ترامپ: همه را اخراج می کنم
پنتاگون کره شمالی را " تهدیدی همیشگی " خواند
عکس: اعتراض فعالان ضدجنگ به هگست در جلسه سنای آمریکا
ترامپ و جانسون تلفنی رایزنی کردند
ترامپ: آزمایشهای موشکی کره شمالی توافق با آمریکا را نقض نمی کند
ترامپ بازهم به جنگ دلار قوی رفت!
ورود 40 ایرانی به آمریکا پس از لغو فرمان ترامپ
آخرین اخبار
درخواست عجیب برای توقف احراز صلاحیت ۱۹۴۱ مدیر/ نهادهای نظارتی کوتاه می‌آیند؟
تازه‌ترین آمار تردد زائران از مرز‌های اربعینی کشور
عکس: متن و حاشیه تشییع پیکر ابوالقاسم قاسم‌زاده
جاده چالوس یکطرفه شد
تفاهم ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست / تا پایان محاصره آمریکا بازگشایی صورت نمی‌گیرد
هشدار صنعاء به مزدوران سعودی: با هرگونه تحرک در خاک یمن مقابله می‌کنیم
عربستان، ترکیه و پاکستان توافقنامه‌ی نظامی امضا کردند
عکس:چشم در چشم با شگفتی‌های حیات‌وحش
تازه‌ترین خبرهای نقل‌وانتقالات لیگ برتر بسکتبال
خبر سخنگوی کمیسیون امنیت از توافق در چارچوب کلی مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز
تصاویر جدید از پهپاد‌های منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
رگبار و رعدوبرق در راه شمال کشور؛ تهران خنک‌تر می‌شود
خطیب جمعه تهران: دشمن شکست مفتضحانه خورده و به التماس افتاده، ادبیات باخت را هم بلد نیست
ثبت تاریخی‌ترین کاهش تردد در تنگه هرمز
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست
احتمال سقوط دولت «احمد الشرع» در سوریه متعاقب جنگ با حزب الله لبنان/ داعش در کمین لبنان است
یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات
نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
کالابرگ مرداد چه روزی و برای چه کسانی شارژ می‌شود؟ / افزایش اعتبار یک میلیونی منتفی است؟
قرآنِ منسوب به دست‌خط مبارک امام حسین (ع)
مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟
اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۳ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۱ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
بحث پرتنش بر سر تنگه هرمز در شبکه خبر را ببینید  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pCo
tabnak.ir/005pCo