حمایت پنهانی ترامپ از ونس برای نامزدی ۲۰۲۸

واشنگتن پست نوشت: ترامپ به حامیان مالی می‌گوید: «ما باید جی دی را انتخاب کنیم،» در حالی که معاون رئیس‌جمهور درباره آینده خود می‌اندیشد‌. مشاوران می‌گویند این اظهار نظر به این معنا نیست که رئیس‌جمهور بر روی یک نامزد مورد نظر در سال ۲۰۲۸ تصمیم نهایی گرفته است، زیرا او رقابت بین جیدی ونس و مارکو روبیو را پررنگ می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، طبق گفته دو منبع ناشناس، به طور خصوصی از نامزدی جیدی ونس، معاون رئیس‌جمهور، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ حمایت کرده است. ترامپ هنوز به طور عمومی از ونس حمایت نکرده است، زیرا همچنان در حال سنجش گزینه‌ها بین ونس و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، است. مشاوران هشدار می‌دهند که تصمیم ترامپ نهایی نیست و او از درام رقابت لذت می‌برد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، اخیراً به طور خصوصی به حامیان مالی گفت که می‌خواهد معاونش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ پیروز شود – این نشانه‌ای است که او برای حمایت عمومی از جیدی ونس آماده است، حتی اگر برخی از مشاوران هشدار می‌دهند که ترامپ هنوز به طور قطعی بر روی یک جانشین تصمیم نگرفته است.

«در نهایت، ما باید جیدی را انتخاب کنیم،» ترامپ حدود دو هفته پیش در جریان دیداری در دفتر بیضی با حامیان مالی گفت، به گفته دو نفر که از این اظهارات مطلع بودند و به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند زیرا مجاز به بحث در مورد این موضوع نبودند.

این اظهار نظر خصوصی در تضاد با لحن ترامپ در طول سال گذشته است که به طور عمومی رقابت برای جلب نظر خود بین ونس و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، را تشویق می‌کرد. او آشکارا ابراز داشته که این دو می‌توانند یک فهرست مشترک خوبی تشکیل دهند و بارها از مشخص کردن اینکه کدام یک را در رأس فهرست ترجیح می‌دهد، خودداری کرده است.

با این حال، حتی زمانی که ترامپ معاون خود را در برابر اهداکنندگان در دفتر بیضی تقویت کرد، همچنان از اطرافیان خود درباره ونس در مقابل روبیو سوال می‌پرسید. یکی از مقامات کاخ سفید گفت که رئیس‌جمهور اواخر ماه گذشته در سفر با هلیکوپتر دریایی یک، از کارکنان درباره این دو مرد سوالاتی پرسید.

یکی از مشاوران رئیس‌جمهور که از اظهارات ترامپ به حامیان مالی اطلاع مستقیم داشت، گفت که ترامپ به طور خصوصی تصمیم گرفته است که ونس وارث حزب جمهوری‌خواه خواهد بود، اما برای تعیین زمان اعلام نامزدی ونس یا زمان حمایت عمومی ترامپ از او «خیلی زود» است.

با این حال، شش مشاور و متحد دیگر ترامپ هشدار دادند که آنها متقاعد نشده‌اند که رئیس‌جمهور بر روی ونس تصمیم گرفته است، و اشاره کردند که ترامپ به افراد مختلف چیزهای متفاوتی می‌گوید و ممکن است هنوز نظر خود را در مورد حمایت برای سال ۲۰۲۸ تغییر دهد. دستیاران ترامپ به طور گسترده موافقند که رئیس‌جمهور برای جلوگیری از ظاهر شدن به عنوان یک رئیس‌جمهور دوران پایان کار، حمایت خود را به تعویق خواهد انداخت.

«هر کسی که فرض کند این موضوع قطعی است، بسیار جلوتر از خودش است، یا رئیس‌جمهور را به خوبی نمی‌شناسد،» مقامی که از نظر‌سنجی اخیر ترامپ درباره ونس در مقابل روبیو در سفر با هلیکوپتر دریایی یک مطلع بود، گفت.

ونس برنامه‌های خود را تأیید نکرده است. افرادی که با او در این مورد صحبت کرده‌اند، اوایل امسال به واشنگتن پست گفتند که او هنوز تصمیمی نگرفته است. یکی از افراد نزدیک به ونس گفت که او تصمیم خود را تا پس از تولد چهارمین فرزندش، که در ۱۹ جولای به دنیا آمد، به تعویق خواهد انداخت.

ونس در ماه ژوئن به سی‌بی‌اس گفت که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در مورد این موضوع با همسرش صحبت خواهد کرد، اما گفت که «شکی ندارد که رئیس‌جمهور ایالات متحده از هر تصمیمی که او بگیرد، بسیار حمایت خواهد کرد.» او بارها گفته است که بر روی کار فعلی خود متمرکز است و با روبیو دوست خوبی است.

اما احتمال رقابت برای جانشینی قبلاً تنش‌هایی شبیه به یک رقابت مقدماتی داغ را ایجاد کرده است، به طوری که اهداکنندگان، فعالان و سایر چهره‌های حزبی با اشتیاق به نفع یا مخالفت با ونس صحبت می‌کنند.

بسیاری از این موضوع به انتخابات میان‌دوره‌ای بستگی دارد. عملکرد ضعیف جمهوری‌خواهان می‌تواند رقبایی را ترغیب کند که در برابر انتخاب ترامپ به رقابت بپردازند و از دولت او انتقاد بیشتری کنند. ونس یا روبیو ممکن است در برابر حملات درون‌حزبی که جمهوری‌خواهان علیه خود ترامپ مطرح نمی‌کنند، آسیب‌پذیر باشند – پویایی که در حال حاضر به صورت آنلاین دیده می‌شود، زیرا تأثیرگذاران راست‌گرا معاون رئیس‌جمهور را به خاطر جنگ با ایران هدف قرار می‌دهند.

ترامپ از درام سبک برنامه‌های مسابقه‌ای لذت می‌برد و مشاوران می‌گویند او تمایلی به واگذار کردن کانون توجه به جانشین مورد نظر خود ندارد. رئیس‌جمهور از سر و کار داشتن با ونس و روبیو – و همچنین با مطبوعات – با بزرگ‌نمایی رقابت برای کسب تأیید خود لذت برده است، درست همانطور که هنگام تصمیم‌گیری در مورد نامزد معاونت خود در سال ۲۰۲۴ بین همین دو مرد انجام داد.

ترامپ همچنین از مطرح کردن خود برای یک دوره ریاست‌جمهوری سوم لذت برده است و به طور مرتب تصاویر «ترامپ ۲۰۲۸» را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارد و در تجمعات در مورد این احتمال شوخی می‌کند، حتی در حالی که نزدیکان او تأیید می‌کنند که او در این مورد جدی نیست.

در طول رقابت برای معاونت در سال ۲۰۲۴ و اکنون، روبیو از حمایت اکثر اهداکنندگان سنتی جمهوری‌خواه برخوردار بود. ونس بیشتر با ائتلاف جوان‌تر «ام‌ایجی‌ای» که ترامپ را در سال ۲۰۲۴ به قدرت بازگرداند، هم‌سو است، اما اکنون در معرض خطر از هم پاشیدگی است. او همچنین در طول دوره معاونت خود، روابطی را با حامیان مالی حزب برای جمع‌آوری کمک مالی برای جمهوری‌خواهان توسعه داده است.

«ونس در یک سال و نیم گذشته کارهای سیاسی زیادی انجام داده است،» مشاور ترامپ که از اظهارات اخیر او به اهداکنندگان مطلع بود، گفت.

به تازگی ونس با مذاکره برای یک توافق آتش‌بس با ایران در ماه ژوئن، رهبری یک کارگروه برای مقابله با کلاهبرداری در مزایای فدرال و پاسخ‌گویی به طیف وسیعی از مصاحبه‌های رسانه‌ای در طول تور کتاب خود در ماه ژوئن، ترامپ را تحت تأثیر قرار داد، به گفته مشاور. اگرچه توافق آتش‌بس در ماه ژوئیه از هم پاشید، مشاوران ونس معتقد بودند که نقش او در مذاکرات همچنان یک پیروزی سیاسی بود: توافقی که او مذاکره کرد محبوب بود، در حالی که رای‌دهندگان به طور گسترده از نحوه مدیریت ترامپ در جنگ ناراضی هستند.

در مقابل، روبیو در چندین نقش کلیدی در دولت خدمت کرده است که هیچ‌کدام به سیاست کمک نمی‌کنند. از نظر قانونی و لجستیکی، وزیر امور خارجه – یا مشاور امنیت ملی، نقشی که روبیو نیز بر عهده دارد – نمی‌تواند در حین خدمت، برای ریاست‌جمهوری نامزد شود.

روبیو از هر گونه بحث در مورد ۲۰۲۸ رویگردان است و اخیراً حضور رسانه‌ای خود را کاهش داده تا از مواجهه با سوالات بیشتر در این مورد که اجتناب‌ناپذیر بحث‌های بیشتری را برمی‌انگیزد، جلوگیری کند، به گفته فردی نزدیک به او. اما تیم روبیو اوایل امسال به طور مختصر حدس و گمان‌ها در مورد جاه‌طلبی‌های او را افزایش داد، زمانی که آنها ویدیویی را به طور گسترده به اشتراک گذاشتند که در آن او در حالی که یک جلسه خبری را برگزار می‌کرد، یک تک‌گویی به سبک کارزار انتخاباتی ارائه می‌داد. در برخی گفتگوهای داخلی، این فرد گفت، روبیو به زمان باقی‌مانده خود در سمت خود اشاره کرده است، به این معنا که قصد دارد دوره خود را به پایان برساند.

او یک ستاد انتخاباتی در انتظار یا یک تشکیلات سیاسی آماده برای راه‌اندازی ندارد.

مشاور ترامپ گفت که ترامپ همچنان دوست دارد روبیو را در یک فهرست مشترک با ونس ببیند – و رئیس‌جمهور مرتباً از روبیو تمجید می‌کند – اما مشخص نیست که آیا روبیو واقعاً نقش معاون ونس را بپذیرد یا خیر.

سخنگوی روبیو از اظهار نظر خودداری کرد.