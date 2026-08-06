رگبار پراکنده در نیمه شمالی استان تهران تا شنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: تا شنبه (۱۷ مرداد) در برخی ساعت‌ها در نیمه شمالی استان تهران به ویژه ارتفاعات شرقی بارش پراکنده گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

به گزارش تابناک؛ بر پایه بررسی نقشه‌های پیش‌یابی آسمان استان تهران، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

در بعضی ساعت‌ها در مناطق جنوبی و غربی و تا حدی در مناطق مرکزی استان تهران افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید در مناطق جنوبی و گاهی همراه با گرد وخاک مورد انتظار است.

همچنین تا شنبه (۱۷ مرداد) در برخی ساعت‌ها در نیمه شمالی استان تهران به ویژه ارتفاعات شرقی بارش پراکنده گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود. امروز افزایش نسبی دما و روز جمعه کاهش نسبی دما مورد انتظار می‌باشد.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، بهارستان، پاکدشت، رباط کریم و ورامین با بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران فردا (۱۶ مردادماه) کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها، افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۱۷ مردادماه) کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها، افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.