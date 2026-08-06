تصمیم سهامداران فولاد مبارکه برای حفظ جایگاه یک باشگاه چندرشتهای با ۶۸ تیم حرفهای
به گزارش تابناک، در روزهایی که بسیاری از باشگاههای ورزشی کشور با چالشهای اقتصادی پس از جنگ و افزایش هزینههای جاری روبهرو هستند، تصمیم فولاد مبارکه برای افزایش بودجه باشگاه سپاهان را میتوان از زاویهای متفاوت بررسی کرد؛ تصمیمی که هدف آن تنها تقویت یک تیم فوتبال نیست، بلکه تداوم فعالیت یکی از بزرگترین مجموعههای ورزشی ایران و حفظ چرخه ورزش قهرمانی و همگانی در استان اصفهان است.
بودجه باشگاه از ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. این پرسش به وجود آمد که علت افزایش بودجه باشگاه سپاهان چه بوده که این موضوع قابل بررسی است.
باشگاه سپاهان هم اکنون در ۱۵ رشته ورزشی فعالیت دارد که شامل ۶۸ تیم و بیش از ۲۳۰۰ ورزشکار دختر و پسر میشود که یکی از بزرگترین باشگاههای چندرشتهای کشور به شمار میرود. مدیریت چنین مجموعه گستردهای، نیازمند منابع مالی پایدار است تا فعالیت تیمها، اردوها، مسابقات، آموزش و استعدادیابی بدون وقفه ادامه پیدا کند.
افزایش بودجه باشگاه را میتوان پاسخی به همین نیاز دانست؛ اقدامی که در شرایط اقتصادی فعلی، از ایجاد وقفه در برنامههای ورزشی جلوگیری میکند و امنیت بیشتری را برای ورزشکاران، مربیان و کادرهای فنی فراهم میآورد.
از سوی دیگر، فولاد مبارکه در سالهای اخیر تلاش کرده توسعه ورزش حرفهای و ورزش کارگری و همگانی را به یکی از محورهای اصلی فعالیت خود تبدیل کند و این حمایت و سرمایهگذاریها دستاوردهای درخشانی را نیز به ویژه برای استان اصفهان به همراه داشته است. حضور متعدد بازیکنان تیمهای مختلف سپاهان در تیمهای ملی طی سالهای اخیر مؤید این موضوع است که با تداوم سرمایهگذاری میتوان نتیجه گرفت. حمایت از ورزش، بهویژه در شرایطی که جامعه نیاز بیشتری به نشاط، امید و فعالیتهای سالم دارد، بخشی از همین رویکرد محسوب میشود. استمرار فعالیت تیمهای مختلف سپاهان، علاوه بر حفظ مسیر حرفهای هزاران ورزشکار، میتواند نقش مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت انگیزه نسل جوان ایفا کند.
باشگاه سپاهان در اصفهان طرفداران بسیار پرشوری دارد و موفقیت تیمهای اصفهانی همواره نقش به سزایی در شادی سترده مردم آن شهرها دارد که این موضوع نیز در این روزهایی که جامعه با چالشهای متعدد اجتماعی روبهروست، اهمیت دوچندانی یافته است.
در چنین شرایطی، افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه باشگاه سپاهان را میتوان سرمایهگذاری بر سرمایه انسانی ورزش کشور دانست؛ تصمیمی که با هدف جلوگیری از آسیب دیدن روند فعالیت ورزشکاران، حفظ ساختار حرفهای باشگاه و تداوم نقشآفرینی یکی از مهمترین مجموعههای ورزشی ایران اتخاذ شده است.
سپاهان طی سالهای گذشته نشان داده که توسعه ورزش در رشتههای مختلف را همزمان با موفقیتهای حرفهای دنبال میکند و تداوم این مسیر، نیازمند پشتوانه مالی متناسب با گستردگی فعالیتهای باشگاه است؛ پشتوانهای که اکنون با تصمیم جدید فولاد مبارکه، تقویت شده تا این مجموعه بتواند با ثبات بیشتری به مسیر خود ادامه دهد.