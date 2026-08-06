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شناسایی و بازداشت ۲۱مزدور موساد در کرمان

وزارت اطلاعات اعلام کرد: ۲۱ مزدور مرتبط با سرویس جاسوسی و تروریستی رژیم صهیونیستی (موساد) در سلسله اقدامات اطلاعاتی- عملیاتی و سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند. 
کد خبر: ۱۳۸۸۴۵۵
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وزارت اطلاعات



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزارت اطلاعات اعلام کرد: ۲۱ مزدور مرتبط با سرویس جاسوسی و تروریستی رژیم صهیونیستی (موساد) در سلسله اقدامات اطلاعاتی- عملیاتی و سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند. 

این مزدوران اطلاعاتی از مراکز حساس و طبقه‌بندی شده در حوزه‌های نظامی، پدافندی را جمع‌آوری و برای این سرویس می فرستادند.

سربازان گمنام امام زمان(عج) چهار نفر از اشرار مسلح را هم در استان شناسایی و بازداشت کردند و از آن‌ها شماری سلاح، مهمات جنگی و شکاری کشف و ضبط شده است. 

همچنین در ادامه پیگیری برخورد قاطعانه وزارت اطلاعات با مزدوران فعال و اصلی کودتای دیماه ۱۴۰۴، از ۵ نفر از عناصر مسلح بازداشت شده‌ این کودتا، ۴ قبضه سلاح جنگی، کشف و ضبط و برای رسیدگی تحویل دستگاه قضایی شد.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته هرگونه موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات به شماره تماس ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارتخانه، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
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