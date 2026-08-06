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خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد

پس از آنکه دفتر رهبر انقلاب، ادعاهای محمدباقر خرازی درباره نقل‌قول از رهبر انقلاب را صریحاً «کذب و خلاف واقع» اعلام کرد، انتظار می‌رفت او دست‌کم در روایت‌های خود تجدیدنظر کند؛ اما اظهارات تازه‌اش نشان می‌دهد نه‌تنها عقب‌نشینی نکرده، بلکه این بار آشکارا از «سرنگونی دولت» و فراخوان برای تجمع سخن می‌گوید؛ سخنانی که بیش از هر چیز، انسجام ملی را هدف گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۵۴
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47930 بازدید
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۳۰

خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد

به گزارش تابناک، محمدباقر خرازی در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی شده است که «۴۰ سال» با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رابطه نزدیک و جلسات خصوصی داشته، همه پیش‌بینی‌هایش درست از آب درآمده و حتی دولت پزشکیان «سال چهارم را نخواهد دید». همین فرد چند روز قبل نیز ادعاهایی را به رهبر انقلاب نسبت داد که دفتر رهبر انقلاب رسماً آنها را تکذیب کرد و «کذب و خلاف واقع» خواند. اگر مهم‌ترین ادعاهای او درباره بالاترین مقام کشور از اساس نادرست بوده، چگونه می‌توان ادعای «همه پیش‌بینی‌هایم درست بوده» را جدی گرفت؟

اما خطرناک‌تر از ادعاهای خلاف واقع، دعوت آشکار به «سرنگونی دولت» است. دولتی که رئیس‌جمهورش با رای مستقیم مردم بر سر کار آمده، قرار نیست با فراخوان خیابانی یا ادبیات براندازانه جابه‌جا شود. نقد دولت حق هر شهروند و هر جریان سیاسی است، اما دعوت به بسیج خیابانی برای براندازی دولت قانونی، آن هم در شرایطی که کشور همچنان با تهدیدهای امنیتی و فشارهای خارجی روبه‌روست، چیزی جز بازی با امنیت ملی نیست. اگر هر گروهی که از نتیجه انتخابات ناراضی بود، نسخه «سرنگونی» بپیچد، دیگر از جمهوریت و قانون چه چیزی باقی می‌ماند؟

این پرسش جدی نیز مطرح است که اگر فردی تا این اندازه مدعی نفوذ، اطلاع از تصمیمات محرمانه و توان پیش‌بینی آینده کشور است، چرا خروجی سخنانش چیزی جز التهاب، اختلاف و تشویش افکار عمومی نیست؟ نتیجه چنین رفتارهایی تقویت نظام نیست؛ بلکه تضعیف اعتماد عمومی، مخدوش کردن مرجعیت اخبار رسمی و ایجاد شکاف در جامعه است. کسی که امروز از «سرنگونی دولت» سخن می‌گوید، در عمل نه به دولت منتخب مردم احترام گذاشته، نه به تکذیب رسمی دفتر رهبر انقلاب تمکین کرده و نه به ضرورت انسجام ملی در این مقطع حساس توجه دارد. اگر سیاست، رقابت برای خدمت است، این ادبیات بیش از آنکه بوی مسئولیت بدهد، شائبه جاه‌طلبی و تلاش برای رسیدن به قدرت به هر قیمت را در ذهن افکار عمومی تداعی می‌کند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷۵
در انتظار بررسی: ۱۲۵
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
32
255
پاسخ

باید این سوپر انقلابی ها برخورد شود
اینها هیچ کس را قبول ندارند و فقط قدرت را میبینند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
10
211
پاسخ
مردم از چپ و راست عبور کردتد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
14
199
پاسخ
خیلی ها مثل تو،وقتی یکی از اعضای خانواده شان شهید میشود توهم قدرت برمیدارند و سهم خواهی میکنند همین باعث بدبختی مملکت شده،بجای اینکار به ایمانتان بیافزایید و افتاده تر شوید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
30
90
پاسخ
ولایت پذیری اما و اگر نداره و باید همه مون قبول کنیم فصل الخطاب بودن رهبری رو. سیستم ما نیاز به یک فصل الخطاب داره و نباید قدرتش رو به نفع خودمون مصادره کنیم.
حق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
12
96
پاسخ
اگه حرفهاش کرد تائید رهبری نیست
رهبری باید مستقیما وارد بشه و مثل رهبر شهید از اقدامات ایشان تبری بجویه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
.قوه قضائیه باید ورود کند
ناشناس
|
France
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
113
22
پاسخ
همانطور که با گفته های بیست ساله خاتمی و ... کنار امدید لابد صلاح اینست که خرازی هم چنین مواضعی بگیرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
خاتمی هیچوقت در مقابل رهبری نایستاد ولی احمدی‌نژاد ،چرا
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
17
188
پاسخ
چزا این آقا رو نمیگیرن . این فراخوان برای کوذتا داده . پشت پرده چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
164
25
پاسخ
کاش شما و دولت ایتقدر که روی صحبت های ایشان و مخالفین داخلی دولت حساسیت داشتید، کمی هم روی دروغ های آشکار و فاحش ترامپ و خارجی هایی که برای کنترل بازار انواع دروغ ها و مزخرفات رو سرهم میکنن کمی حساسیت داشتید ...
حمید حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
18
154
پاسخ
باید با چنین افراد تندروی که از دستورات رهبر سرپیچی می کنند برخورد جدی شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
9
127
پاسخ
این آقا داره بازی نخ نمای. «تقصیر دولت قبلی ،بود» و با موضوع «رهبری گذشته و جدید..» ، شروع می‌کنه..... این افراد، برای رسیدن به مقصود، از روی همه چی رد میشن
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