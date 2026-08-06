عملیات امنیتی حشدالشعبی در مرزهای عراق و اردن

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حشد شعبی تدابیر امنیتی را در گذرگاه طریبیل در مرز مشترک با اردن تشدید کرده است.



یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق از تشدید تدابیر امنیتی در گذرگاه طریبیل در مرز مشترک عراق با اردن خبر داد.



این منبع افزود که یک یگان امنیتی از حشد شعبی، تدابیر امنیتی شدیدی را در مناطق صحرایی همجوار گذرگاه طریبیل در مرز با اردن اعمال کرده است. این گذرگاه در غرب استان الانبار عراق قرار دارد.



به گفته این منبع، این تدابیر در چارچوب طرح فرماندهان امنیتی برای افزایش استحکامات امنیتی در گذرگاه های مرزی عراق در غرب استان الانبار اتخاذ شده است.



این منبع از انهدام اهداف مهم متعلق به گروه تروریستی داعش در صحرای الرطبه و مناطق دیگر در امتداد نوار مرزی با اردن خبر داد و افزود: نیروهای امنیتی مستقر در آن مناطق، تعداد زیادی ایست بازرسی ثابت و سیار در ورودی ها و خروجی های مناطق غربی و جاده های اصلی و فرعی منتهی به گذرگاه مرزی طریبیل برای جلوگیری از هرگونه رخنه امنیتی مستقر کرده اند.