اعلام توافق بازگشایی دوباره تنگه هرمز در روزهای آینده
یک منبع بلندپایه به العربیه گفت: اعلام توافق برای بازگشایی دوباره تنگه هرمز ممکن است طی چند روز آینده انجام شود.
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به گزارش تابناک؛ یک منبع بلندپایه به العربیه گفت: اعلام توافق برای بازگشایی دوباره تنگه هرمز ممکن است طی چند روز آینده انجام شود.
کشتیهای ورودی به تنگه هرمز از مسیر کشتیرانی نزدیکتر به سواحل ایران عبور خواهند کرد.
کشتیهای خروجی از تنگه هرمز از مسیر کشتیرانی نزدیکتر به سواحل عمان استفاده خواهند کرد.
برخی طرفهای منطقهای ممکن است در عملیات مینروبی و اجرای اقدامات فنی لازم مشارکت کنند.
توافق ۶۰ روزه درباره تنگه هرمز با هدف شکستن بنبست و آغاز مذاکرات فنی طراحی شده است.
تماسهای غیرمستقیم میان واشنگتن و تهران از طریق میانجیها در جریان است.
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