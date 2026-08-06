نبض خبر
پیشبینی شگفت انگیز احسان علیخانی درباره میثاقی و فردوسیپور
ویدیویی قدیمی از حدود ده سال پیش در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته که احسان علیخانی در گفتوگو با محمدحسین میثاقی با لحنی طنز میگوید: «میثاقی رو آوردن که بشوننش جای فردوسیپور!»؛ جملهای که با گذشت سالها، از نگاه بسیاری به پیشبینیای قابلتأمل تبدیل شده است.
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برچسبها:نبض خبر عادل فردوسی پور محمدحسین میثاقی ویدیو
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عجب...
اینم نشون دهنده کار درست بودن عادله ها چون علیخانی که فهمیده قطعا اون هم فهمیده ولی عرصه رو بر دیگران تنگ نکرده که خودش جاش سفت بشه. بنظرم به شخصیتش میخوره. آدم حسابی ها وقتی تاثیر گذار نباشند برای همه کشور بد میشه حالا اونی که اونجا نشسته فکر می کنه براش خوبه...
اینم نشون دهنده کار درست بودن عادله ها چون علیخانی که فهمیده قطعا اون هم فهمیده ولی عرصه رو بر دیگران تنگ نکرده که خودش جاش سفت بشه. بنظرم به شخصیتش میخوره. آدم حسابی ها وقتی تاثیر گذار نباشند برای همه کشور بد میشه حالا اونی که اونجا نشسته فکر می کنه براش خوبه...