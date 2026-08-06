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تکذیب شایعه معافیت سربازان فراری

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای ضمن تکذیب شایعات فضای مجازی با عنوان "معافیت سربازان فراری" اعلام کرد: آن دسته از کارکنان وظیفه که به هردلیل خدمت سربازی خود را به اتمام نرسانده‌اند، می بایست وضعیت سربازی خود را از طریق یگان خدمتی تعیین تکلیف کنند و هیچ نوع معافیت جدیدی برای آنان در نظرگرفته نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۲۹
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2567 بازدید
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۱
سربازی

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب شایعات فضای مجازی با عنوان "معافیت سربازان فراری" اعلام کرد: آن دسته از کارکنان وظیفه که به هردلیل خدمت سربازی خود را به اتمام نرسانده‌اند، می‌بایست وضعیت سربازی خود را از طریق یگان خدمتی تعیین تکلیف کنند و هیچ نوع معافیت جدیدی برای آنان در نظرگرفته نشده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: کارکنان وظیفه فراری در صورت عدم تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق یگان خدمتی، با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، استخدام، خروج از کشور و ... مواجه خواهند شد.

همچنین رسیدگی به هرنوع درخواست کارکنان وظیفه فراری از جمله معافیت پزشکی، کسرخدمت‌های سربازی بواسطه تاهل و فرزند و کسرخدمت ایثارگری والدین و ... در صورت تعیین تکلیف وضعیت فرار آنان از طریق یگان خدمتی قابل بررسی است.

در این اطلاعیه آمده است: تنها مرجع اطلاع رسانی اخبار وظیفه عمومی، پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و کانال‌های سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ می‌باشد و به اخبار کذبی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، اعتماد نکنند.

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برچسب ها
فضای مجازی فراجا سربازی یگان خدمتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
8
پاسخ
سرباز فراری یعنی کسی که انگیزه خدمت ندارد حالا برخی معتاد هستند برخی هم کارت پایان خدمت بدرد آنها نمیخورد مثلا نمیخوان که بانک استخدام شوند....سرباز باید خود انگیزه خدمت به وطن و اسلام داشته باشد بدون انگیزه هیچ بازدهی ندارد که فقط حضور آنها باعث بی نظمی و ضرر است
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