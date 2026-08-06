تکذیب شایعه معافیت سربازان فراری
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای ضمن تکذیب شایعات فضای مجازی با عنوان "معافیت سربازان فراری" اعلام کرد: آن دسته از کارکنان وظیفه که به هردلیل خدمت سربازی خود را به اتمام نرساندهاند، میبایست وضعیت سربازی خود را از طریق یگان خدمتی تعیین تکلیف کنند و هیچ نوع معافیت جدیدی برای آنان در نظرگرفته نشده است.
این اطلاعیه میافزاید: کارکنان وظیفه فراری در صورت عدم تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق یگان خدمتی، با محرومیتهای اجتماعی از جمله عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، استخدام، خروج از کشور و ... مواجه خواهند شد.
همچنین رسیدگی به هرنوع درخواست کارکنان وظیفه فراری از جمله معافیت پزشکی، کسرخدمتهای سربازی بواسطه تاهل و فرزند و کسرخدمت ایثارگری والدین و ... در صورت تعیین تکلیف وضعیت فرار آنان از طریق یگان خدمتی قابل بررسی است.
در این اطلاعیه آمده است: تنها مرجع اطلاع رسانی اخبار وظیفه عمومی، پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و کانالهای سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ میباشد و به اخبار کذبی که در فضای مجازی منتشر میشود، اعتماد نکنند.