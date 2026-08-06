دبیر کل فیفا به حمایت از اینفانتینو پرداخت و تهدید کرد که پاسخ هرگونه توهین را به رئیس کنونی این نهاد بین المللی خواهد داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ماتیاس گراف‌استروم، دبیرکل فیفا و اعضای هیئت مدیره این سازمان، اعتماد خود را به جیانی اینفانتینو پس از بحران پیشنهادی "فیفا فوروارد اینترپرایز" (که در نهایت لغو شد) اعلام کردند.

فیفا حمایت کامل خود را از اینفانتینو اعلام و توهین‌ها را محکوم کرد. همچنین برای اشتباهاتی که پس از افشای پیشنهاد مذکور رخ داد عذرخواهی کرد و وعده داد که از تکرار آنها جلوگیری خواهد شد. این سازمان تعهد داد که با بهبود رویه‌ها و حمایت از توسعه فوتبال اقدامات خود را تقویت کند.

فیفا پس از بحرانی که پیشنهادی تجاری آن را به وجود آورد، اعتماد خود را به جیانی اینفانتینو تجدید کرد. این پیشنهاد که شامل فروش بخشی از مسابقات فیفا، از جمله جام جهانی، به سرمایه‌گذاران در ازای مبلغ کلانی بود با واکنش‌های منفی رو‌به‌رو شد. اتحادیه اروپا (یوفا) حتی تهدید کرد که در صورت اجرای این طرح از شرکت در جام جهانی خودداری خواهد کرد.

فیفا در نهایت این پیشنهاد را لغو کرد، اما واکنش‌های تند همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که یوفا از اینفانتینو خواسته است تا فوری استعفا دهد یا با رای عدم اعتماد مواجه شود.

بیانیه رسمی فیفا

فیفا در بیانیه‌ای پس از جلسه هیئت مدیره اعلام کرد: دبیرکل و اعضای هیئت مدیره حمایت کامل خود را از اینفانتینو رئیس کنونی فیفا، به عنوان تنها مسئول منتخب توسط ۲۱۱ فدراسیون عضو، ابراز داشتند.

این سازمان تأکید کرد که از این پس هیچ‌گونه توهینی به خود را تحمل نخواهد کرد و برای حفاظت از نام و آبروی خود، تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

فیفا همچنین اذعان کرد که در روند افشای پیشنهاد "فیفا فوروارد اینترپرایز" اشتباهاتی رخ داده است و برای آنها عذرخواهی کرد. این سازمان وعده داد که با بهبود رویه‌ها و شفافیت بیشتر، اعتماد از دست رفته را بازگرداند.