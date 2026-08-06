دستگیری قاتل قهرمان کراسفیت کشور

قاتل محسن اسدی، قهرمان مشهدی کراسفیت کشور، پس از ماه‌ها فرار در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و در عملیات مشترک پلیس دستگیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرتیپ احمد نگهبان، فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی، با اعلام این خبر گفت: پس از وقوع قتل محسن اسدی در شهریور سال گذشته بر اثر شلیک گلوله سلاح کلت در یک تالار عروسی در حاشیه مشهد، تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت آغاز شد.

وی افزود: بررسی‌های فنی و اطلاعاتی پلیس از همان ساعات اولیه به شناسایی هویت متهم منجر شد و پس از چند ماه اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه وی در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شد.

نگهبان ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی با هماهنگی مرجع قضایی و در عملیاتی مشترک با پلیس آگاهی زاهدان، متهم متواری را دستگیر کردند.

به گفته فرمانده انتظامی خراسان رضوی، متهم در اعترافات اولیه اعلام کرده است که پس از ارتکاب جنایت، سلاح کلت را داخل کال وکیل‌آباد انداخته است.

وی همچنین از دستگیری چند نفر دیگر که در فراری دادن و مخفی کردن متهم نقش داشته‌اند خبر داد و گفت: تحقیقات برای روشن شدن ابعاد پرونده همچنان ادامه دارد.