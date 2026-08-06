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حضور ۷۵ دانشگاه ایرانی در تایمز ۲۰۲۷

در حالی که رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های تایمز ۲۰۲۷ قرار است نزدیک به ۲ ماه آینده منتشر شود، این موسسه در پاسخ به مکاتبات ایسنا از حضور ۷۵ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی ۲۰۲۷ خبر دد.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۱۵
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دانشگاه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های تایمز ۲۰۲۷، قرار است ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه سال جاری) برای اولین‌بار منتشر شود. با این حال موسسه تایمز در پاسخ به مکاتبات اخیر ایسنا در مورد دلیل حذف ایران از رتبه‌بندی «پایداری و تاثیرگذاری»، تعداد دانشگاه‌های حاضر در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های تایمز ۲۰۲۷ را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این موسسه؛ در این رتبه‌بندی ۷۵ دانشگاه ایرانی حضور خواهند داشت. همچنین در پیام تایمز تاکید شده است که ایران یکی از کشور‌هایی با بیشترین دانشگاه حاضر در این رتبه‌بندی خواهد بود.

این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که در ویرایش ۲۰۲۶ رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های تایمز، ۹۰ دانشگاه ایرانی حضور داشتند؛ بنابراین تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در ویرایش ۲۰۲۷ این رتبه‌بندی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

گزارش کامل این رتبه‌بندی هنوز منتشر نشده و جزئیات مربوط به نام دانشگاه‌ها و جایگاه آنها در دنیا هنوز اعلام نشده است؛ بنابراین برای بررسی جزییات کاهش تعداد دانشگاه‌های ایرانی باید تا زمان انتشار رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های تایمز ۲۰۲۷ منتظر ماند.

در سال‌های اخیر، کاهش تعداد دانشگاه‌های ایرانی در برخی نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی، نگرانی‌ها درباره روند حضور و جایگاه دانشگاه‌های کشور در این نظام‌ها را افزایش داده است. سال گذشته تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌بندی شانگهای کاهش قابل توجهی داشت و اکنون نیز کاهش تعداد دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی جهانی تایمز ۲۰۲۷ نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است.

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برچسب ها
دانشگاه ایران رتبه بندی دانشگاه های تایمز 2027 شانگهای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
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پاسخ
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