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چین می‌تواند با موشک اتمی به خاک آمریکا حمله کند!

اندیشکده هادسن تصریح کرد که چین می‌تواند از آب‌های سرزمینی خود با موشک اتمی به آمریکا حمله کند.
کد خبر: ۱۳۸۸۴۰۵
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چین

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اندیشکده هادسن در تحلیلی تصریح کرد که چین می‌تواند از آب‌های سرزمینی خود با موشک اتمی به آمریکا حمله کند.

در این گزارش آمده است: چین به سرعت در حال نزدیک شدن به یک سه‌گانه اتمی است.
 
ششم جولای، چین یک موشک بالستیک را به مسافت بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر در اقیانوس آرام جنوبی آزمایش شلیک کرد.
 
این آزمایش نشان می‌دهد که پکن می‌تواند بالقوه از یک زیردریایی که در آب‌های سرزمینی خود مستقر است، به سرزمین اصلی آمریکا ضربه بزند

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