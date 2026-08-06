رویترز به نقل از منابع نوشت: ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داده که هرگونه حمله جدید آمریکا با پاسخ متقابل علیه زیرساخت‌های حیاتی انرژی در سراسر منطقه روبه‌رو خواهد شد.

هشدار جدید و قاطع ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس

به گزارش تابناک، رویترز نوشت: ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داده است که هرگونه حمله جدید آمریکا به خاک این کشور، با پاسخ متقابل علیه زیرساخت‌های حیاتی انرژی در سراسر منطقه روبه‌رو خواهد شد. این موضوع را پنج منبع آگاه اعلام کرده‌اند. تهران با این هشدار می‌کوشد هزینه هرگونه اقدام نظامی را با تهدید نزدیک‌ترین متحدان منطقه‌ای واشنگتن افزایش دهد.

در ادامه این مطلب آمده است: به گفته منابع، این هشدار پس از آن و در جریان مجموعه‌ای از تماس‌های دیپلماتیک سطح بالا منتقل شد که دونالد ترامپ در ۲۸ ژوئیه تهدید کرد شبکه انرژی و زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.

دو مقام ارشد ایرانی، دو منبع از کشورهای حاشیه خلیج فارس و یک دیپلمات ارشد منطقه‌ای آگاه از این رایزنی‌ها گفتند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با همتایان خود در عربستان، ترکیه و قطر و همچنین فرمانده ارتش پاکستان گفت‌وگو کرده است. همه این افراد به دلیل حساسیت موضوع، خواستند نامشان فاش نشود.

به گفته این دیپلمات، پیام عراقچی در تمام این تماس‌ها یکسان بود: «ما برای پاسخ متقابل آماده‌ایم، اما یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک بهترین راه برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش و ویرانی گسترده در منطقه است.»

یکی از منابع کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: «هشدار ایران کاملاً صریح بود؛ اگر آمریکا زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد، تهران با حمله به تأسیسات انرژی کشورهای خلیج فارس و دیگر اهداف منطقه‌ای پاسخ خواهد داد.»

این تحرکات دیپلماتیک نشان می‌دهد ایران تلاش می‌کند با مطرح کردن خطر گسترش ویرانی در منطقه، از آن به عنوان اهرمی برای جلوگیری از حملات بیشتر آمریکا استفاده کند؛ موضوعی که کشورهای خلیج فارسِ میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا و وابسته به صادرات انرژی را در موقعیتی دشوار میان واشنگتن و تهران قرار داده است.

منبع اول از کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: «عربستان سعودی معتقد است هرگونه تشدید بیشتر تنش فقط ویرانی بیشتری به همراه خواهد داشت. به همین دلیل از ترامپ خواسته است به دیپلماسی فرصت بدهد.»

به گفته یکی از مقامات ایرانی، تهران در هشدار خود تصریح کرده است که هر حمله جدید آمریکا با حملات متقابل به تأسیسات انرژی، پالایشگاه‌ها، شبکه برق، زیرساخت‌های آب، شبکه‌های حمل‌ونقل و میادین نفتی در سراسر کشورهای خلیج فارس پاسخ داده خواهد شد.

این مقام گفت: «دشمن همچنان زیرساخت‌های ایران را تهدید می‌کند. اگر ایران آسیب ببیند، در مقابل خسارتی به‌مراتب بزرگ‌تر وارد خواهد کرد.»

او افزود: «آنها هنوز حمله به آرامکوی عربستان را به یاد دارند.» اشاره او به حملات پهپادی و موشکی سپتامبر ۲۰۱۹ به تأسیسات بقیق و خریص بود که به طور موقت بیش از نیمی از تولید نفت خام عربستان را متوقف کرد و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس را آشکار ساخت.