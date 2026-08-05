صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
معاون عراقچی:

مذاکره نه معجزه است و نه خیانت

معاون وزیر امور خارجه گفت: مذاکره نه معجزه است و نه خیانت؛ همان‌گونه که جنگ نیز نه نتیجه حتمی مذاکره است و نه نتیجه قطعی مذاکره نکردن.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۸۹
| |
996 بازدید
|
۱
تیم مذاکره کننده ایران

 به گزارش تابناک، حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در مطلبی در کانال تلگرام خود درباره موضوع مذاکره نوشت:

«گاهی که بعضی از مخالفت‌ها با مذاکره را می‌خوانم یا می‌شنوم، واقعاً با خودم فکر می‌کنم این دوستان در چه جهانی زندگی می‌کنند و جهان سیاست را با چه منطقی تحلیل می‌کنند.

استدلالشان بسیار ساده است: «با آمریکا مذاکره کردیم، آمریکا حمله کرد؛ پس علت حمله، مذاکره بود. بنابراین اگر دوباره مذاکره کنیم، دوباره جنگ می‌شود.»

اگر این منطق را بپذیریم، باید قبول کنیم که بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان برای تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح، فقط یک سؤال از خودش می‌پرسد: «ایران مذاکره می‌کند یا نه؟»

اگر پاسخ مثبت بود، دکمه حمله را فشار می‌دهد؛ اگر منفی بود، منصرف می‌شود و به خانه برمی‌گردد!

در این جهان خیالی، آمریکا هیچ چیز دیگری را بررسی نمی‌کند. برایش مهم نیست ایران چه توان نظامی دارد. مهم نیست پدافند هوایی ایران در چه وضعیتی است. مهم نیست توان موشکی، پهپادی یا دریایی ایران چیست. مهم نیست اگر جنگ آغاز شود، هزینه‌های آن برای خودش چقدر خواهد بود.

در این جهان، آمریکا به این فکر نمی‌کند که آیا ایران متحد یا شریک منطقه‌ای دارد یا نه. به واکنش کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ کاری ندارد. اصلاً برایش اهمیتی ندارد که آغاز یک جنگ چه تبعات سیاسی و حقوقی در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.

از اقتصاد ایران هم هیچ تحلیلی ندارد. نرخ تورم، تاب‌آوری اقتصاد، وضعیت بودجه، ذخایر ارزی، ظرفیت تولید، توان بازسازی، هیچ‌کدام در محاسباتش جایی ندارد.

از جامعه ایران هم چیزی نمی‌فهمد. شکاف‌های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، انسجام ملی، میزان اعتماد عمومی، ظرفیت تحمل جامعه، نقش رسانه‌ها، فعالیت اپوزیسیون یا فضای افکار عمومی، هیچ‌کدام برایش موضوعیت ندارد.

تمام دستگاه اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و سیاسی آمریکا، با آن همه بودجه و هزاران کارشناس، ظاهراً فقط یک شاخص را اندازه می‌گیرند: «آیا ایران مذاکره می‌کند؟»

اگر بله، حمله.

اگر نه، صلح.

اگر واقعاً دنیا این‌گونه اداره می‌شود، پس باید در سیاست‌های خودمان هم یک بازنگری اساسی انجام دهیم.

اول از همه، وزارت دفاع را تعطیل کنیم. وقتی با «مذاکره نکردن» می‌شود جلوی جنگ را گرفت، دیگر خرید تجهیزات، توسعه صنایع دفاعی، آموزش نیروها و تقویت بازدارندگی چه ضرورتی دارد؟

بعد هم وزارت امور خارجه را تعطیل کنیم. اصلاً دیپلماسی برای چیست؟ مگر نه اینکه طبق این نظریه، هر جا مذاکره باشد، جنگ هم هست؟ پس هرچه کمتر مذاکره کنیم، امنیت بیشتری خواهیم داشت!

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را هم می‌شود تعطیل کرد. اقتصاد قوی برای چه؟ مگر دشمن برای تصمیم به حمله، اقتصاد کشورها را بررسی می‌کند؟ طبق این منطق که نه. فقط می‌پرسد مذاکره می‌کنید یا نه.

اصلاً تلاش برای افزایش رضایت مردم، کاهش شکاف‌های اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی هم بی‌معناست. چرا وقت و هزینه صرف این کارها کنیم وقتی نسخه‌ای به این سادگی وجود دارد؟ فقط مذاکره نکنیم و همه مشکلات امنیتی کشور هم حل می‌شود!

طنز تلخ ماجرا اینجاست که همین دوستان معمولاً بیش از همه از تقویت توان دفاعی، افزایش قدرت اقتصادی، انسجام داخلی و اقتدار ملی سخن می‌گویند؛ اما وقتی نوبت به تحلیل علت وقوع یک جنگ می‌رسد، همه این عوامل را کنار می‌گذارند و تنها یک متغیر را باقی می‌گذارند: «مذاکره».

در حالی که در دنیای واقعی، هیچ کشوری صرفاً به خاطر مذاکره یا مذاکره نکردن، جنگ را آغاز نمی‌کند. تصمیم به جنگ، حاصل مجموعه‌ای پیچیده از محاسبات نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، روانی و بین‌المللی است. مذاکره ممکن است بخشی از این معادله باشد، اما تبدیل کردن آن به تنها علت جنگ، نه تحلیل سیاسی است و نه شناخت روابط بین‌الملل؛ بلکه ساده‌سازی مفرطِ یکی از پیچیده‌ترین تصمیم‌هایی است که دولت‌ها می‌گیرند.

مذاکره نه معجزه است و نه خیانت؛ همان‌گونه که جنگ نیز نه نتیجه حتمی مذاکره است و نه نتیجه قطعی مذاکره نکردن. سیاست خارجی عرصه تصمیم‌های دشوار، محاسبات چندلایه و سنجش دقیق هزینه و فایده است، نه دنیایی که در آن همه چیز با یک متغیر توضیح داده شود.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا حمله جنگ مذاکرات ایران و آمریکا تنگه هرمز
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار جدید و قاطع ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس
واکنش به ادعای رسانه‌های غربی درباره تنگه هرمز
ایران تا پایان کامل جنگ، تنگه هرمز را باز نخواهد کرد
ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواسته‌هایمان نرسیم، به جنگ بازمی‌گردیم
ما ظرفیت جدید دفاعی کشف کرده‌ایم به‌نام تنگۀ هرمز
مذاکرات ایران و آمریکا از سر گرفته می‌شود؟
متکی: در حدود ۱۰۰ روز آینده باید کاملاً مراقب باشیم
ترامپ خواستار تسلیم ایران بود؛ اما آمریکا تسلیم شد!
وزیر آمریکایی: ترامپ به دنبال راه دیپلماتیک با ایران است!
ترامپ: ایرانی‌ها توانمند هستند و تسلیم نمی‌شوند
اولیانوف: جنگ ایران و آمریکا هیچ راه‌حل نظامی ندارد
نیروی دریایی آمریکا توان یک جنگ طولانی با ایران را ندارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
1
0
پاسخ
ولی مذاکره با کسی که پنج شیش بار سرت کلاه گذاشته حماقت
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور
ایران و آمریکا امروز مذاکره می‌کنند؟ پاسخ قابل تامل
روایت قابل تامل آقای سخنگوی از پشت پرده احضار سفیر ایران در ونزوئلا
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۵ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۰ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۴ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005pBN
tabnak.ir/005pBN