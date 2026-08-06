پیشبینی جدید یک بانک بینالمللی از بازار طلا
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تارنمای شبکه تلویزیونی سیانبیسی در مطلبی کوتاه و با اشاره به یادداشت تحلیلگران دویچهبانک آلمان، نوشت: ۶ ماه گذشته برای فلز زرد، روزهای دشوار بوده است و پس از جهش خیرهکنندهای که در طول سال ۲۰۲۵ و حتی پس از آن ادامه یافت، اکنون با رکورد تاریخی خود که اوایل امسال به ثبت رساند، فاصله قابلتوجهی دارد. با این حال، قیمت طلا از آگوست ۲۰۲۴ تاکنون دو برابر شده است.
تحلیلگران این بانک چندملیتی در این یادداشت، با اشاره به این روند صعودی چشمگیر در ۲ سال اخیر، آن را «انفجاری» توصیف کردند.
در این یادداشت آمده است: یک شاخص آماری نشان میدهد که آنچه اکنون شاهد آن هستیم، رفتار انفجاری قیمت طلاست که از آگوست ۲۰۲۴ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
قیمت طلا در ۲۹ ژانویه به ۵۵۸۹.۳۸ دلار در هر اونس رسید، اما پس از آن، جنگ خاورمیانه احتمال افزایش نرخهای بهره و تقویت دلار آمریکا را بالا برد؛ عواملی که درخشش طلا را محدود کردند.
بهای لحظهای طلا تا زمان نگارش این گزارش ۴۰۶۱.۸۲ دلار در هر اونس و قیمت قراردادهای آتی آن برای تحویل در ماه دسامبر نیز در حدود ۴۱۱۹.۹ دلار به ازای هر اونس قرار دارد.
این بانک مستقر در فرانکفورت همچنین به هشدار بانک تسویه حسابهای بینالمللی (BIS) در دسامبر ۲۰۲۵ اشاره کرد. مطابق آن هشدار، یافتههای یک سنجش آماری نشان میداد که «بازار طلا وارد قلمرویی شبیه به حباب قیمتی شده و ممکن است با یک اصلاح چشمگیر روبهرو شود.»
با این حال، دیدگاه استراتژیستهای دویچهبانک همچنان مثبت است. به باور آنها، ارزش منصفانه طلا تا پایان سال جاری میلادی احتمالا به حدود ۴۷۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید و در سهماهه چهارم نیز در محدوده ۴۶۰۰ دلار باقی میماند.
به نوشته سیانبیسی، «این پیشبینی در مقایسه با برآورد قبلی دویچهبانک که ۲۳ ژوئن(دوم تیر) و در اوج نگرانیها درباره تورم منتشر شده بود، خوشبینانهتر است.»
تحلیلگران دویچهبانک در آن گزارش با استفاده از ادبیات آشنای والاستریت نوشته بودند که در بازار طلا، «شاهینها در حال کنار زدن گاوها هستند»؛ عبارتی که به غلبه رویکرد سختگیرانه سیاستگذاران بر خوشبینی سرمایهگذاران اشاره دارد. مطابق آن هشدار، در صورتی که «فدرال رزرو سه تا چهار بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد، امکان افت قیمت طلا تا ۳۸۰۰ دلار در هر اونس وجود دارد.»
به باور تحلیلگران، علت چنین اتفاقی آن است که چشمانداز افزایش نرخهای بهره، داراییهای سوددِه همچون اوراق قرضه را در مقایسه با طلای بدون بازده دورهای، جذابتر میکند و در نتیجه از درخشش فلز زرد میکاهد.