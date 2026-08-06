صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پیش‌بینی جدید یک بانک بین‌المللی از بازار طلا

تحلیلگران دویچه‌بانک با اشاره به رشد چشمگیر طلا طی دو سال اخیر، این روند را یک مرحله «انفجاری» توصیف کرده‌اند. از نگاه آنها، بازار هنوز در پایان این روند صعودی قرار نگرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۸۶
| |
534 بازدید
قیمت طلا

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تارنمای شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی در مطلبی کوتاه و با اشاره به یادداشت تحلیلگران دویچه‌بانک آلمان، نوشت: ۶ ماه گذشته برای فلز زرد، روزهای دشوار بوده است و پس از جهش خیره‌کننده‌ای که در طول سال ۲۰۲۵ و حتی پس از آن ادامه یافت، اکنون با رکورد تاریخی خود که اوایل امسال به ثبت رساند، فاصله قابل‌توجهی دارد. با این حال، قیمت طلا از آگوست ۲۰۲۴ تاکنون دو برابر شده است.

تحلیلگران این بانک چندملیتی در این یادداشت، با اشاره به این روند صعودی چشمگیر در ۲ سال اخیر، آن را «انفجاری» توصیف کردند.

در این یادداشت آمده است: یک شاخص آماری نشان می‌دهد که آنچه اکنون شاهد آن هستیم، رفتار انفجاری قیمت طلاست که از آگوست ۲۰۲۴ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

قیمت طلا در ۲۹ ژانویه به ۵۵۸۹.۳۸ دلار در هر اونس رسید، اما پس از آن، جنگ خاورمیانه احتمال افزایش نرخ‌های بهره و تقویت دلار آمریکا را بالا برد؛ عواملی که درخشش طلا را محدود کردند.

بهای لحظه‌ای طلا تا زمان نگارش این گزارش ۴۰۶۱.۸۲ دلار در هر اونس و قیمت قراردادهای آتی آن برای تحویل در ماه دسامبر نیز در حدود ۴۱۱۹.۹ دلار به ازای هر اونس قرار دارد.

این بانک مستقر در فرانکفورت همچنین به هشدار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در دسامبر ۲۰۲۵ اشاره کرد. مطابق آن هشدار، یافته‌های یک سنجش آماری نشان می‌داد که «بازار طلا وارد قلمرویی شبیه به حباب قیمتی شده و ممکن است با یک اصلاح چشمگیر روبه‌رو شود.»

با این حال، دیدگاه استراتژیست‌های دویچه‌بانک همچنان مثبت است. به باور آنها، ارزش منصفانه طلا تا پایان سال جاری میلادی احتمالا به حدود ۴۷۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید و در سه‌ماهه چهارم نیز در محدوده ۴۶۰۰ دلار باقی می‌ماند.

به نوشته سی‌ان‌بی‌سی، «این پیش‌بینی در مقایسه با برآورد قبلی دویچه‌بانک که ۲۳ ژوئن(دوم تیر) و در اوج نگرانی‌ها درباره تورم منتشر شده بود، خوش‌بینانه‌تر است.»

تحلیلگران دویچه‌بانک در آن گزارش با استفاده از ادبیات آشنای وال‌استریت نوشته بودند که در بازار طلا، «شاهین‌ها در حال کنار زدن گاوها هستند»؛ عبارتی که به غلبه رویکرد سختگیرانه سیاست‌گذاران بر خوش‌بینی سرمایه‌گذاران اشاره دارد. مطابق آن هشدار، در صورتی که «فدرال رزرو سه تا چهار بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد، امکان افت قیمت طلا تا ۳۸۰۰ دلار در هر اونس وجود دارد.»

به باور تحلیلگران، علت چنین اتفاقی آن است که چشم‌انداز افزایش نرخ‌های بهره، دارایی‌های سوددِه همچون اوراق قرضه را در مقایسه با طلای بدون بازده دوره‌ای، جذاب‌تر می‌کند و در نتیجه از درخشش فلز زرد می‌کاهد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا بازار طلا قیمت طلا طلای جهانی اونس طلا نفت دلار
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ به التماس افتاد!
آخرین قیمت طلا و سکه و دلار در بازار امروز ۱۲ مرداد
قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
قیمت نفت برنت در معاملات امروز
قیمت طلای جهانی امروز ۱۴ مرداد
سقوط ۴ درصدی قیمت نفت
قیمت نفت برنت در ساعات گذشته
قیمت طلای جهانی افزایش یافت
قیمت دلار در بازار امروز ۱۲ مرداد ماه
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور
ایران و آمریکا امروز مذاکره می‌کنند؟ پاسخ قابل تامل
روایت قابل تامل آقای سخنگوی از پشت پرده احضار سفیر ایران در ونزوئلا
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۸ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۰ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۴ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005pBK
tabnak.ir/005pBK