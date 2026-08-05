انهدام باند قاچاق چوب و بازداشت مامور متخلف

با اجرای یک عملیات مشترک میان یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور و اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان محمودآباد، یک باند سازمان‌یافته و حرفه‌ای قاچاق محصولات جنگلی شناسایی و متلاشی شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس از شهرستان نور به‌نقل از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان، در پی رصد اطلاعاتی گسترده و اجرای یک عملیات مشترک میان یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور و اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان محمودآباد، یک باند سازمان‌یافته و حرفه‌ای قاچاق محصولات جنگلی شناسایی و متلاشی شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور، افزود: این عملیات پس از اخذ دستور قضایی و با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محمودآباد انجام شد که مأموران با ورود به مخفیگاه اعضای این باند، موفق به دستگیری دو قاچاقچی حرفه‌ای و سابقه‌دار، یک دپو‌دار متخلف و یک مأمور حفاظتی شرکتی شدند.

وی اضافه‌کرد: در بازرسی از محل، پنج دستگاه اره موتوری، یک دستگاه اره رامپ، چهار رأس اسب مورد استفاده در حمل چوب، یک قبضه سلاح و سایر ادوات مرتبط با قاچاق محصولات جنگلی کشف و ضبط شد. متهمان نیز به دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان محمودآباد جهت سیر مراحل قانونی تحویل نیروی انتظامی شهرستان محمودآباد و با قرار قانونی بازداشت شدند.

کمیل قلی‌نژاد، با تقدیر از همکاری مؤثر دستگاه قضایی، اطلاعات سپاه و ضابطان انتظامی، اظهار کرد: برخورد با باندهای سازمان‌یافته قاچاق چوب از اولویت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی است و هرگونه تعرض به جنگل‌های هیرکانی، با اشراف اطلاعاتی، هماهنگی بین‌دستگاهی و برخورد قاطع قانونی پاسخ داده خواهد شد.

وی گفت: حفاظت از سرمایه‌های ملی خط قرمز منابع طبیعی است و هیچ فرد یا شبکه‌ای مصون از پیگرد قانونی نخواهد بود.