دیدار وزرای خارجه آمریکا و انگلیس بر سر تنگه هرمز
به گزارش تابناک، وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که مارکو روبیو امروز با وزیر امور خارجه جدید انگلیس اد میلیبند درباره مسائل پیرامون ایران گفتوگو کرده است.
وزارت خارجه آمریکا در این باره نوشت: «وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، امروز با اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، دیدار کرد. طرفین بر اهمیت ایفای نقش بیشتر اروپا در تأمین امنیت خود تأکید کردند.»
واشنگتن همچنین در این بیانیه با تکرار ادعاهای خود علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران گفت: «آنها همچنین تعهد مشترک خود را به عبور ایمن از تنگه هرمز و تضمین اینکه ایران هرگز سلاح هستهای توسعه ندهد یا به دست نیاورد، تکرار نمودند.»
واشنگتن همچنان به ادعاهای خود درباره برنامه هستهای ایران اصرار دارد. این در حالی است که نهادهای بینالمللی و حتی آژانسهای اطلاعاتی آمریکا تأکید کردهاند که ایران در حال ساخت سلاح هستهای نبوده است.