دیدار وزرای خارجه آمریکا و انگلیس با محوریت ایران

وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از دیدار و گفت‌وگوی مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور با همتای انگلیسی خود خبر داد.

به گزارش تابناک، وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مارکو روبیو امروز با وزیر امور خارجه جدید انگلیس اد میلیبند درباره مسائل پیرامون ایران گفت‌وگو کرده است.

وزارت خارجه آمریکا در این باره نوشت: «وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، امروز با اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، دیدار کرد. طرفین بر اهمیت ایفای نقش بیشتر اروپا در تأمین امنیت خود تأکید کردند.»

واشنگتن همچنین در این بیانیه با تکرار ادعاهای خود علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفت:‌ «آن‌ها همچنین تعهد مشترک خود را به عبور ایمن از تنگه هرمز و تضمین اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای توسعه ندهد یا به دست نیاورد، تکرار نمودند.»

واشنگتن همچنان به ادعاهای خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اصرار دارد. این در حالی است که نهاد‌های بین‌المللی و حتی آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا تأکید کرده‌اند که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است.