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کد خبر:۱۳۸۸۳۷۶
کد خبر:۱۳۸۸۳۷۶
1408 بازدید
نظرات: ۳
چرتکه

تصاویر باغ لاکچری؛ صاحبش کیست؟!

ویدیوی یک باغ هشت هزار متری که از باغچه ارگانیک تا استخر سر باز و هلی پد اختصاصی دارد در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و برخی پرسیده‌اند در این شرایط اقتصادی مالک این باغ لاکچری کیست؟
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برچسب‌ها:
خانه لوکس ویدیو خانه لاکچری ملک لاکچری چرتکه باغ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
زینال بندری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
1
0
پاسخ
باغ متعلق به بنده حقیر می باشد که با عرق جبین و کار طاقت فرسا ساخته شده حیوانات اهلی و وحشی هم متعلق به همسایه ها می باشند که جهت چرا میهمان باغ من شده اند
در ضمن باید به یاد داشته باشیم که : حسود هرگز نیاسود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
1
0
پاسخ
اگه ریا نمیشه مال منه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
0
0
پاسخ
خدایا عدالتت وشکر
یکی مث من ارزوم اینه یک سرپناه ازخودم داشته باشم
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