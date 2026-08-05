چرتکه
تصاویر باغ لاکچری؛ صاحبش کیست؟!
ویدیوی یک باغ هشت هزار متری که از باغچه ارگانیک تا استخر سر باز و هلی پد اختصاصی دارد در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و برخی پرسیدهاند در این شرایط اقتصادی مالک این باغ لاکچری کیست؟
گزارش خطا
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برچسبها:خانه لوکس ویدیو خانه لاکچری ملک لاکچری چرتکه باغ
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باغ متعلق به بنده حقیر می باشد که با عرق جبین و کار طاقت فرسا ساخته شده حیوانات اهلی و وحشی هم متعلق به همسایه ها می باشند که جهت چرا میهمان باغ من شده اند
در ضمن باید به یاد داشته باشیم که : حسود هرگز نیاسود
در ضمن باید به یاد داشته باشیم که : حسود هرگز نیاسود