واکنش به اخبار درگیری نیروهای حشدالشعبی در سامراء

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، سازمان حشدالشعبی در بیانیه‌ای وقوع هر گونه درگیری مسلحانه بین نیروهای این سازمان با هر گروه دیگری در شهر مقدس سامراء را رد کرد.

در این بیانیه آمده است: حشد الشعبی گزارش‌های منتشره در برخی شبکه‌های اجتماعی در خصوص وقوع درگیری مسلحانه بین نیروهای این سازمان و هر گروه دیگری در شهر مقدس سامراء را رد و تأکید می‌کند این ادعاها صحت ندارد و مبتنی بر هیچ واقعیت میدانی نیست.

این سازمان خواستار توجه و دقت در انتقال اطلاعات، تکیه به منابع رسمی و عدم توجه به شایعات و اخبار نامعتبر شد.