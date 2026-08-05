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واکنش به اخبار درگیری نیروهای حشدالشعبی در سامراء

سازمان حشد الشعبی عراق اخبار برخی رسانه ها درباره درگیری نیروهای این سازمان با هر گروه دیگری در شهر مقدس سامراء را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۷۵
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حشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، سازمان حشدالشعبی در بیانیه‌ای وقوع هر گونه درگیری مسلحانه بین نیروهای این سازمان با هر گروه دیگری در شهر مقدس سامراء را رد کرد.

در این بیانیه آمده است: حشد الشعبی گزارش‌های منتشره در برخی شبکه‌های اجتماعی در خصوص وقوع درگیری مسلحانه بین نیروهای این سازمان و هر گروه دیگری در شهر مقدس سامراء را رد و تأکید می‌کند این ادعاها صحت ندارد و مبتنی بر هیچ واقعیت میدانی نیست.

این سازمان خواستار توجه و دقت در انتقال اطلاعات، تکیه به منابع رسمی و عدم توجه به شایعات و اخبار نامعتبر شد.

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عراق حشد الشعبی سامرا درگیری تکذیب درگیری مسلحانه
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