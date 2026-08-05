تیم درمانی هلال‌احمر مستقر در کربلای معلی، جان کودک عراقی آسیب‌دیده در حادثه آسانسور را که دچار خونریزی شدید شده بود، نجات دادند. این کودک که بر اثر حادثه‌ای در آسانسور دچار تروما و خونریزی شدید شده بود، در وضعیت بحرانی به درمانگاه موقت کتابخانه مرکزی شهر کربلا منتقل شد. تیم پزشکی جمعیت هلال‌احمر بلافاصله اقدامات احیای قلبی، ریوی (CPR) را آغاز کرده و موفق به بازگرداندن علائم حیاتی وی شدند. پس از تثبیت وضعیت حیاتی و انجام مراقبت‌های اولیه، کودک جهت ادامه روند درمان تخصصی با آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان الحسین(ع) کربلا منتقل شد.