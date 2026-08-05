وقوع یک حادثه دریایی در جنوب شرق عدن
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس وقوع یک حادثه دریایی در جنوب شرق عدن را مخابره کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۶۶| |
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به گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز چهارشنبه از وقوع یک حادثه در فاصله ۹۵ محل دریایی جنوب شرق عدن در یمن خبر داد.
این سازمان گزارش داد که ناخدای یک کشتی از شنیده شدن صدای انفجاری قوی در نزدیکی این کشتی در جنوب شرق عدن خبر داده است.
سازمان مذکور اشاره کرد که همه خدمه کشتی در وضعیت خوب هستند و هیچ گزارشی از تاثیر زیست محیطی این حمله وجود ندارد.
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