انهدام باند سارقان احشام در مازندران

باند چهار نفره سارقان حرفه‌ای احشام که با سرقت‌های شبانه از دامداری‌های مازندران موجب خسارت میلیاردی به دامداران شده بودند، با عملیات پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش تابناک، سرهنگ سامع خورشید رئیس پلیس آگاهی مازندران از متلاشی شدن یک باند حرفه‌ای سرقت احشام در استان خبر داد و گفت: در جریان این عملیات، چهار نفر از اعضای باند دستگیر و به سرقت ۷۵ رأس دام اعتراف کردند.

سرهنگ خورشاد اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های متعدد درباره سرقت احشام در نقاط مختلف استان، رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و شناسایی سرنخ‌های موجود، موفق شدند اعضای این باند را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران با بیان اینکه متهمان دامداری‌ها را از پیش شناسایی کرده و در ساعات پایانی شب اقدام به سرقت می‌کردند، تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این افراد به سرقت ۱۵ رأس گاو و ۶۰ رأس گوسفند به ارزش تقریبی بیش از ۴۰ میلیارد ریال اعتراف کرده‌اند.

وی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری، با حضور کارآگاهان صحنه‌های سرقت را بازسازی کرده و جزئیات نحوه ارتکاب جرائم خود را تشریح کردند.

سرهنگ خورشاد در پایان از دامداران خواست با ارتقای تدابیر حفاظتی، استفاده از دوربین‌های مداربسته و اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از وقوع سرقت یاری کنند.