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زخمی شدن نظامیان اسرائیلی در انفجار بمب در جنوب لبنان

چندین سرباز اسرائیلی پس از انفجار یک وسیله انفجاری در جنوب لبنان زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۶۰
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نظامیان صهیونیست

به گزارش تابناک بع نقل از الجزیره، رسانه‌های اسرائیلی روز چهارشنبه گزارش دادند که چندین سرباز اسرائیلی پس از انفجار یک وسیله انفجاری در روستای اشغالی مجدل زون در جنوب لبنان زخمی شدند.

تلویزیون اسرائیل تصاویری از ورود یک بالگرد نظامی به بیمارستان رامبام را پخش کرد که ظاهراً در حال انتقال مجروحان انفجار است. شبکه تلویزیونی کان اسرائیل نیز از حملاتی در منطقه المنصوری خبر داد.

پس از این حادثه، حملات هوایی اسرائیل در نزدیکی روستای المنصوری در جنوب لبنان انجام شد. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها در امتداد مرز اسرائیل و لبنان همچنان بالا است.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از آن مدعی شد که در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب‌الله، حملاتی را در جنوب لبنان آغاز کرده است.

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اسرائیل نظامیان اسرائیلی نظامیان صهیونیست لبنان جنوب لبنان اشغالگری انفجار
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