بازگشت محسن مسلمان به پرسپولیس + عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، محسن مسلمان از امروز به‌طور رسمی کار خود را در تیم امید پرسپولیس آغاز کرد. هافبک سابق سرخ‌پوشان که سال‌ها پیش یکی از چهره‌های تأثیرگذار تیم برانکو ایوانکوویچ بود، حالا در قامت مربی به باشگاه محبوبش بازگشته است.

مسلمان در دوران بازی، به دلیل سبک بازی چشم‌نواز، پاس‌های دقیق و خلاقیت بالا، جایگاه ویژه‌ای میان هواداران پرسپولیس داشت. او در دوره حضورش در این تیم، یکی از مهره‌های مهم سرخ‌پوشان در مسیر شکل‌گیری دوران موفق برانکو بود و حتی در مسابقاتی که فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا نمی‌کرد، از سوی هواداران مورد حمایت و تشویق قرار می‌گرفت. با این حال، دوران حضور مسلمان در سطح اول فوتبال چندان طولانی نشد. او پس از چند فصل موفق در پرسپولیس، به‌تدریج جایگاه خود را در برنامه‌های برانکو از دست داد. انتقال به سپاهان نیز نتوانست شرایط او را تغییر دهد و مسلمان در نهایت زودتر از زمان مورد انتظار، از دنیای بازیگری خداحافظی کرد.

اکنون او در نخستین تجربه جدی خود در عرصه مربیگری، هدایت و آموزش استعدادهای تیم امید پرسپولیس را بر عهده گرفته است؛ تیمی که می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در مسیر حرفه‌ای این چهره محبوب فوتبال ایران باشد.