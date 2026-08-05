تداوم نوسان متفاوت قیمت در بازار طلا، سکه و دلار + جدول

به گزارش تابناک به نقل از سایت شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز، سکه امامی با کاهش ۹۵۵ هزار تومانی، ۱۸۴ میلیون و ۴ هزار تومان ارزشگزاری شد، سکه تمام بهار آزادی نیز ۱۸۰ میلیون ۵۳۰ هزار تومان داد و ستد شد و ۷۵ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. نیم سکه بدون تغییر قیمت ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گرفتند.

طلا ۱۸ عیار تا لحظه تنظیم این خبر ۱۸ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان قیمت دارد و ۷۴ هزار و ۶۰۰ تومان گران شده است. طلای ۲۴ عیار با افزایش ۹۹۵۰۰ تومانی، ۲۴ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارد.

دلار امروز شاهد افت قیمت ۵۸۸۰ تومانی بود و هم اکنون ۱۸۷ هزار تومان قیمتگزاری می‌شود.