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تداوم نوسان متفاوت قیمت در بازار طلا، سکه و دلار + جدول

امروز بازار سکه شاهد تداوم نوسان متفاوت قیمت بود. سکه امامی ارزان شد در حالی که سکه تمام بهار آزادی شاهد افزایش ۷۵ هزار تومانی بود. دلار نیز با ریزش ۵۸۸۰ تومان، وارد کانال ۱۸۷ هزار تومان شد. 
کد خبر: ۱۳۸۸۳۵۳
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طلا، سکه، دلار

به گزارش تابناک به نقل از سایت شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز، سکه امامی با کاهش ۹۵۵ هزار تومانی، ۱۸۴ میلیون و ۴ هزار تومان ارزشگزاری شد، سکه تمام بهار آزادی نیز ۱۸۰ میلیون ۵۳۰ هزار تومان داد و ستد شد و ۷۵ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. نیم سکه بدون تغییر قیمت ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گرفتند.

طلا ۱۸ عیار تا لحظه تنظیم این خبر ۱۸ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان قیمت دارد و ۷۴ هزار و ۶۰۰ تومان گران شده است. طلای ۲۴ عیار با افزایش ۹۹۵۰۰ تومانی، ۲۴ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارد.

دلار امروز شاهد افت قیمت ۵۸۸۰ تومانی بود و هم اکنون ۱۸۷ هزار تومان قیمتگزاری می‌شود.

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