طبیعت و جغرافیا؛
چرا محل دقیق بلندترین درختان جهان مخفی نگه داشته میشود؟
درختان سرخچوب ساحلی آمریکا، بلندترین درختان شناختهشده روی زمین هستند؛ موجوداتی شگفتانگیز که ارتفاع برخی از آنها به بیش از ۱۱۰ متر میرسد، بیش از سه هزار سال عمر میکنند و تاج آنها زیستبومهایی کامل از گیاهان و جانوران را در دل خود جای داده است. این جنگلهای باستانی زمانی بخش بزرگی از سواحل غربی آمریکای شمالی را پوشش میدادند، اما امروز تنها بخش کوچکی از آنها باقی مانده است. با وجود حفاظت قانونی، بزرگترین تهدید این غولهای طبیعی دیگر تنها قطع درختان نیست. انتشار مختصات دقیق بلندترین درختان در اینترنت و شبکههای اجتماعی باعث شد هزاران نفر برای دیدن آنها راهی جنگل شوند؛ اتفاقی که به ایجاد مسیرهای غیرمجاز، تخریب پوشش گیاهی، آسیب به ریشه و تنه درختان و حتی آلودگی محیط منجر شد. به همین دلیل، پژوهشگران و مسئولان پارکهای ملی اکنون محل دقیق بلندترین سرخچوبهای جهان را محرمانه نگه میدارند تا از این میراث طبیعی کمنظیر در برابر آسیبهای انسانی محافظت کنند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک تصاویر زیبای این جنگل آرامبخش را ببینید.
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