بقائی: بیانیه ایران و عمان در مرحله تدوین نهایی است

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه برنامه‌ای برای سفر پایان هفته عراقچی و قالیباف به پاکستان و قطر نداریم، گفت: مختصات جغرافیایی مسیر مدنظر ایران و عمان در تنگه هرمز، مورد تفاهم قرار گرفته و چنانچه برخی طرف‌های ثالث در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور در مرحله بررسی و تدوین نهایی است.

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (چهارشنبه) ۱۴ مردادماه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره برخی گزارش‌های رسانه‌های منطقه‌ای و غربی در خصوص مذاکرات ایران و عمان، گفت: گفتگوهای ایران و عمان به‌عنوان دو دولت ساحلی تنگه هرمز، با هدف تعیین یک مسیر تردد ایمن برای کشتیرانی تجاری در این تنگه در دو ماه اخیر در جریان بوده و ابعاد مختلف فنی، حقوقی، امنیتی و زیست‌ محیطی آن در مراجع ذیصلاح کشورمان مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روند مذاکرات بین دو کشور را «حرفه‌ای» و «رو به جلو» ارزیابی و تصریح کرد: مختصات جغرافیایی مسیر مدنظر طرفین، مورد تفاهم قرار گرفته و چنانچه برخی طرف‌های ثالث در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق نیز در مرحله بررسی و تدوین نهایی است.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه یکشنبه عصر ۱۱ مردادماه در جلسه هیأت دولت اعلام کرد که مذاکرات ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز (دوشنبه) نیز با همتای عمانی تلفنی گفت‌وگو کرد.

اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی دوشنبه ۱۲ مردادماه گفت که مذاکرات ایران و عمان در این هفت هشت روز گذشته با جدیت ادامه یافته است و افزود:‌ این مذاکرات متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری است که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز را تأمین کند.

* تفاهم ایران و عمان نمی‌تواند به معنای امن شدن تنگه برای کشتی‌های عبوری باشد

بقائی همچنین امروز درباره تاثیر تفاهم دوجانبه ایران و عمان بر وضعیت امنیتی و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: بسته‌ شدن تنگه هرمز ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای امنیتی آن برای کل منطقه بود و قاعدتا تفاهم ایران و عمان فی‌نفسه نمی‌تواند به معنای امن شدن تنگه برای کشتی‌های عبوری باشد، چراکه عوامل ناامن‌کننده تنگه هرمز از سوی آمریکا، به‌ویژه محاصره دریایی و دیگر اقدامات تجاوزکارانه و تهدیدآمیز علیه ایران و منافع آن همچنان وجود دارد.