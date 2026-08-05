صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بقائی: بیانیه ایران و عمان در مرحله تدوین نهایی است

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه برنامه‌ای برای سفر پایان هفته عراقچی و قالیباف به پاکستان و قطر نداریم، گفت: مختصات جغرافیایی مسیر مدنظر ایران و عمان در تنگه هرمز، مورد تفاهم قرار گرفته و چنانچه برخی طرف‌های ثالث در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور در مرحله بررسی و تدوین نهایی است.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۵۰
| |
969 بازدید
اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (چهارشنبه) ۱۴ مردادماه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره برخی گزارش‌های رسانه‌های منطقه‌ای و غربی در خصوص مذاکرات ایران و عمان، گفت: گفتگوهای ایران و عمان به‌عنوان دو دولت ساحلی تنگه هرمز، با هدف تعیین یک مسیر تردد ایمن برای کشتیرانی تجاری در این تنگه در دو ماه اخیر در جریان بوده و ابعاد مختلف فنی، حقوقی، امنیتی و زیست‌ محیطی آن در مراجع ذیصلاح کشورمان مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روند مذاکرات بین دو کشور را «حرفه‌ای» و «رو به جلو» ارزیابی و تصریح کرد: مختصات جغرافیایی مسیر مدنظر طرفین، مورد تفاهم قرار گرفته و چنانچه برخی طرف‌های ثالث در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق نیز در مرحله بررسی و تدوین نهایی است.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه یکشنبه عصر ۱۱ مردادماه در جلسه هیأت دولت اعلام کرد که مذاکرات ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز (دوشنبه) نیز با همتای عمانی تلفنی گفت‌وگو کرد.

اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی دوشنبه ۱۲ مردادماه گفت که مذاکرات ایران و عمان در این هفت هشت روز گذشته با جدیت ادامه یافته است و افزود:‌ این مذاکرات متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری است که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز را تأمین کند.

* تفاهم ایران و عمان نمی‌تواند به معنای امن شدن تنگه برای کشتی‌های عبوری باشد

بقائی همچنین امروز درباره تاثیر تفاهم دوجانبه ایران و عمان بر وضعیت امنیتی و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: بسته‌ شدن تنگه هرمز ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای امنیتی آن برای کل منطقه بود و قاعدتا تفاهم ایران و عمان فی‌نفسه نمی‌تواند به معنای امن شدن تنگه برای کشتی‌های عبوری باشد، چراکه عوامل ناامن‌کننده تنگه هرمز از سوی آمریکا، به‌ویژه محاصره دریایی و دیگر اقدامات تجاوزکارانه و تهدیدآمیز علیه ایران و منافع آن همچنان وجود دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عمان مذاکرات تنگه هرمز بازگشایی
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چشم‌انداز مثبت درباره توافق ایران و عمان
تنگه هرمز حتی با توافق ایران و عمان هم باز نمی‌شود
جزئیات تازه از مذاکرات ایران و عمان
ایران تنگه هرمز را ضامن مذاکرات هسته‌ای می‌داند/ ایران به اعراب فهماند پایگاه‌های آمریکا امنیت نمی‌آورد 
احتمال توافق ایران و آمریکا تا جمعه ۵۰ درصد است
ترامپ: تنگه هرمز ممکن است امروز یا فردا باز شود
جزئیات مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز 
گفت‌وگوهای فنی ایران و عمان درباره تنگه هرمز
بقائی: مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز ادامه دارد
پشت‌پرده نقش عمان در بازگشایی تنگه هرمز
مذاکرات ایران و عمان وارد فاز تازه‌ای شده است
بقائی: روابط ایران-عمان، رابطه‌ای ممتاز و نمونه است
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
اعلام دلایل امنیتی عدم انتشار صدای رهبر انقلاب
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور
ایران و آمریکا امروز مذاکره می‌کنند؟ پاسخ قابل تامل
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۵ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۰ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۴۶ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005pAk
tabnak.ir/005pAk