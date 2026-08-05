قیمت جدید بنزین سوپر اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، با توجه به اینکه حامل‌های انرژی در کشور ما اعم از بنزین، گازوئیل، مازوت،نفت سفید، گاز، برق، آب و سایر حامل‌ها با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، یکی از راه‌های کشف قیمت آن عرضه در بورس انرژی است.

در این زمینه بنزین وارداتی سوپر که توسط بخش خصوصی وارد شده، برای کشف قیمت در بورس انرژی عرضه می‌شود.

بر اساس جدیدترین آماری که خبرنگار فارس از بورس انرژی گرفته، حجم عرضه بنزین ویژه یا همان سوپر در بورس انرژی ۲۴۰ هزار لیتر بوده و نرخ عرضه ۸۴۶ هزار ریال بوده است.

حجم معامله بنزین سوپر حدود ۵۰ درصد از میزان عرضه یعنی ۱۲۰ هزار لیتر بوده و نرخ معامله لیتری ۸۴۶ هزار ریال انجام شده است.

بنابراین جدیدترین قیمت هر لیتر بنزین سوپر وارداتی ۸۴۶۰۰ تومان تعیین شده است.