حیات وحش
زمستانی که یک گونه انسان را نابود کرد
گاهی از سردی هوا شکایت میکنیم، اما نیاکان ما زمستانهایی را پشت سر گذاشتند که یک گونه کامل از انسان را از روی زمین محو کرد. در عصر یخبندان، لباس از پوست حیواناتی ساخته میشد که شکارشان میتوانست به قیمت جان تمام شود. خانهها از استخوانهای ماموت ساخته میشدند، زیرا چوب و غار همیشه در دسترس نبود. سرمازدگی برای آنها یک احتمال نبود؛ بخشی از زندگی روزمره بود. اما مهمترین عامل بقا نه قدرت بدنی بود و نه حتی ابزارهای بهتر. انسانها زنده ماندند، چون با یکدیگر ارتباط داشتند؛ تجارت میکردند، دانش را منتقل میکردند و در زمان سختی به یکدیگر کمک میرساندند. شاید بزرگترین دستاورد بشر در عصر یخبندان، اختراع یک ابزار نبود؛ بلکه ساختن شبکهای از همکاری بود که اجازه داد نوع ما از سختترین زمستانهای تاریخ جان سالم به در ببرد. جزئيات بیشتر زندگی انسانها در این دوره را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید و بشنوید.
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برچسبها:ویدیو فیلم طبیعت و جغرافیا