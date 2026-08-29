طبیعت و جغرافیا؛
اختاپوس؛ موجودی که با بازوهایش فکر میکند
وقتی به هوش فکر میکنیم، همیشه یک مغز مرکزی را تصور میکنیم. اما اختاپوس تمام این تصور را زیر سؤال میبرد. دو سوم نورونهایش در بازوهایش قرار دارند و هر بازو میتواند تا حد زیادی مستقل تصمیم بگیرد. حتی اگر از بدن جدا شود، تا مدتی به محرکها پاسخ میدهد. اختاپوسها بدون ستون فقرات، بدون اسکلت و با عمری که گاهی به کمتر از یک سال میرسد، معما حل میکنند، از ابزار استفاده میکنند، مسیرها را به خاطر میسپارند و برای رسیدن به هدف برنامهریزی میکنند. شاید شگفتانگیزترین نکته این باشد که آنها این توانایی را بدون انتقال دانش به نسل بعد به دست میآورند؛ هر نسل، هوش خود را از نو میسازد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این جانور عجیب آشنا شوید.
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