طبیعت و جغرافیا؛
بلوط؛ درختی که تاریخ را ساخت
درخت بلوط بخشی از تاریخ طبیعت و تمدن انسان است. برای ساخت یک کشتی جنگی عظیم در گذشته، چوب حدود ۳۰۰۰ درخت بلوط بالغ لازم بود؛ یعنی یک جنگل کامل برای یک کشتی. این درخت مقدس برای فرهنگهای باستانی اهمیت فراوانی داشت و حتی واژه «دروید» احتمالاً به معنای «دانای بلوط» بوده است. بلوط هزاران سال شاهد تغییرات زمین بوده است؛ درختی که هم خانهای برای هزاران گونه جانوری است و هم نمادی از استقامت، خرد و پیوند انسان با طبیعت. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با بلوط آشنا شوید.
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