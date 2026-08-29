بلوط؛ درختی که تاریخ را ساخت درخت بلوط بخشی از تاریخ طبیعت و تمدن انسان است. برای ساخت یک کشتی جنگی...

اختاپوس؛ موجودی که با بازوهایش فکر می‌کند وقتی به هوش فکر می‌کنیم، همیشه یک مغز مرکزی را تصور می‌کنیم. اما اختاپوس...

ساختار خانوادگی مادرسالاری نهنگ‌های قاتل در میان گروه‌های نهنگ قاتل ساکن آب‌های سرد شمال‌غرب اقیانوس آرام، بقا...

دلیل رفتارهای عجیب گربه‌ها چیست؟ گربه‌ها با وجود ظاهر بامزه و رفتارهای سرگرم‌کننده، بسیاری از عادت‌های...

طلاق در پرندگان هم رایج است؛ اما چرا؟ شاید مستندهای حیات‌وحش این تصور را ایجاد کرده باشند که پرندگان تا پایان...

آیا حیوانات واقعا فکر می‌کنند؟ آیا حیوانات فقط بر اساس غریزه عمل می‌کنند یا واقعاً قادر به فکر کردن...

راز ناپدید شدن زنبورهای عسل زنبورهای عسل در سال‌های اخیر با پدیده‌ای مرموز روبه‌رو شده‌اند؛ ناپدید...

راز ازدیاد و موفقیت خرموش‌های شهری خرموش‌ها، موش صحرایی یا همان رت به یکی از چهره‌های آشنای زندگی در شهر‌ها...

زندگی دوباره حیوانات با تاکسیدرمی تاکسیدرمی یا هنر آرایش پوست حیوانات، روشی قدیمی برای حفظ ظاهر حیوانات پس...