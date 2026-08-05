جزئیات تازه از مذاکرات ایران و عمان

یک منبع ارشد دیپلماتیک به الجزیره مدعی شد مذاکرات ایران و عمان به مراحل پایانی رسیده و تنها یک یا دو موضوع برای نهایی شدن توافق باقی مانده است.

یک منبع ارشد دیپلماتیک به الجزیره مدعی شد مذاکرات ایران و عمان به مراحل پایانی رسیده و تنها یک یا دو موضوع برای نهایی شدن توافق باقی مانده است.

به گزارش تابناک؛ این منبع تأکید کرد که این مسائل «چندان پیچیده به نظر نمی‌رسند» و اگر «مداخله مخرب طرف‌های دیگر» رخ ندهد، امکان دستیابی به توافق حتی تا امروز یا فردا وجود دارد.

به گفته این منبع، تنگه هرمز به دلیل اختلافات میان ایران و عمان بسته نشده است. بر این اساس، هرگونه تصمیم درباره بستن یا بازگشایی این آبراه، به اقداماتی از سوی ایالات متحده که از نگاه ایران ناقض حقوق بین‌الملل تلقی شود، بستگی خواهد داشت.

این منبع همچنین اعلام کرد که در حال حاضر برنامه‌ای برای سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به اسلام‌آباد وجود ندارد؛ با این حال، بسته به روند تحولات دیپلماتیک، احتمال برنامه‌ریزی برای این سفر در مرحله‌ای بعدی وجود دارد.