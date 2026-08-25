در آب‌های اطراف یک جزیره مرجانی دورافتاده، نبردی شگفت‌انگیز میان شکارچی و شکار در جریان است. شاه‌ماهی‌های بزرگ که معمولاً شکارچیانی تنها هستند، برای شکار جوجه‌های پرستودریایی به این منطقه می‌آیند؛ اما شکار آن‌ها به قدرت و سرعت تنها وابسته نیست. این ماهی‌ها توانایی خارق‌العاده‌ای دارند: آن‌ها می‌توانند سرعت حرکت پرنده، ارتفاع پرواز و مسیر احتمالی آن را محاسبه کنند. سپس با انتخاب زمان مناسب، از آب بیرون می‌جهند تا پرنده‌ای را که در حال پرواز است شکار کنند. این رفتار نشان می‌دهد که حتی در دنیای حیوانات، شکار فقط یک رویارویی فیزیکی نیست؛ بلکه نبردی میان محاسبه، پیش‌بینی و واکنش سریع است. یک ماهی در سکوت آب‌ها، مسیر پرواز یک پرنده را پیش‌بینی می‌کند. تصاویر خیره کننده نبرد ماهی و پرنده را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.