وقتی صحبت از استفاده از ابزار می‌شود، معمولاً به شامپانزه‌ها یا کلاغ‌ها فکر می‌کنیم، اما دنیای حشرات نیز پر از شگفتی است. برخی جیرجیرک‌ها با ایجاد ساختارهای صوتی از برگ‌ها، صدای خود را برای جذب جفت تقویت می‌کنند. مورچه‌ها از تکه‌های برگ و خاک مانند اسفنج استفاده می‌کنند تا غذای بیشتری به کلونی خود منتقل کنند. سن‌های قاتل با رزین گیاهان بدن خود را به تله‌ای مرگبار تبدیل می‌کنند و حتی برخی عنکبوت‌ها از حشرات به‌عنوان ابزار فریب شکار استفاده می‌کنند. این رفتارها نشان می‌دهند که استفاده از ابزار، ویژگی انحصاری جانوران باهوش و بزرگ نیست. گاهی تکامل، در کوچک‌ترین موجودات، پیچیده‌ترین راهکارها را ایجاد می‌کند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با جزئیات بیشتری در مورد استفاده حشرات از ابزار آشنا شوید.