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تابناک گزارش می دهد؛

پول‌های متناسب‌سازی حقوق کجاست؟/ راز تأخیر دو ماهه سازمان تأمین اجتماعی فاش شد!

هر روز تأخیر در پرداخت متناسب‌سازی، یعنی یک روز بیشتر گرسنگی و درمان‌ناپذی. در شرایطی که قیمت‌ها هر ساعت تغییر می‌کند، تأخیر دو ماهه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق، چیزی جز «سرقت قانونی» از سرمایه عمر بازنشستگان نیست.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۲۵
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6914 بازدید
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۲۰
نماینده اصل نود

در حالی که تورم افسارگسیخته، قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را به شدت کاهش داده است، بازنشستگان کشور، به‌ویژه بازنشستگان صنعت فولاد، با چالشی جدیدی به نام «حقوق‌های پرداخت‌نشده» روبرو هستند که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در یک برنامه تلویزیونی، پرده از حقیقتی تلخ برداشت.

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به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، مسئله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، تنها یک بحث اداری یا حسابداری ساده نیست؛ بلکه با «حق زیست» افرادی است که سالیان متمادی عمر خود را در خدمت اقتصاد کشور گذرانده‌اند. تأخیر دو ماهه در پرداخت این مبالغ در شرایطی رخ می‌دهد که سبد کالای خانوارها هر روز گران‌تر می‌شود و مستمری‌های فعلی، حتی پاسخگوی نیازهای اولیه و دارویی بازنشستگان را نمی‌دهد.

حاجی‌دلیگانی در اظهارات خود به طور ویژه به وضعیت «بازنشستگان فولاد» اشاره کرد و گفت: این گروه که در دوران خدمت با چالش‌های سخت صنعتی روبرو بوده‌اند، اکنون در دوران بازنشستگی با بی‌عدالتی در خدمات درمانی و تأخیر در پرداخت حقوق مواجه‌اند.

این اظهارات نشان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی در مدیریت منابع خود دچار ضعف جدی شده و بازنشستگان را به عنوان «سرمایه ارزان» برای پوشش کسری‌های بودجه‌ای خود می‌بیند. اما سؤال اساسی این است که چرا سازمان تأمین اجتماعی، با وجود داشتن منابع عظیم، نمی‌تواند تعهدات ارزی و ریالی خود را به موقع پرداخت کند؟ آیا نبود بودجه دلیل است یا بی‌میلی مدیریتی؟

 وقتی نایب رئیس کمیسیون نظارتی مجلس مجبور شود در تلویزیون از «پیگیری مطالبات» سخن بگوید، یعنی سیستم نظارتی داخلی سازمان فلج شده و تنها راه فشار، رسانه‌ای کردن بحران است.

به گزارش تابناک ، تأخیر در پرداخت متناسب‌سازی، «سرقت زمان» از بازنشستگانی است که هر روز با تورم، بخشی از سرمایه عمرشان را از دست می‌دهند و تا زمانی که مکانیسم‌های پرداخت حقوق از حالت «تکلیف اداری» به «تعهد انسانی» تبدیل نشود، بازنشستگان همچنان در صف انتظار برای دریافت حقوق‌های ناچیز خود خواهند ماند.

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برچسب ها
متناسب سازی حقوق بازنشستگان حاجی دلیگانی بازنشستگان فولاد سازمان تأمین اجتماعی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
2
25
پاسخ
دست همگی درد نکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
19
پاسخ
بعنوان یک مطلع عرض میکنم که سالها در بخشهای اقتصادی تامین اجتماعی کارکرده ام
کمی از اسراف گری ها ، حقوق و پاداشها و بهره وری ها و ماموریت ها در شستا و هلدینگها و برخی شرکتهای تابعه هلدینگها کم کنید، به وفور مشکلات صندوق بازنشستگی سازمان حل می شود .
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
8
پاسخ
خوب پول ها کجاست؟؟؟
راز چه بود؟؟؟
من که متوجه نشدم...
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
11
پاسخ
تیتر زده اید که : راز تأخیر دو ماهه سازمان تأمین اجتماعی فاش شد!
ولی ما نه در متن نوشته و نه در فیلم چیزی از این راز ندیدیم !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
8
پاسخ
مدیریت رفاقتی و قومی و فامیلی و جناحی بر تامین اجتماعی علت نابسامانی در تامین منابع مالی است. در همه دولت‌ها تامین اجتماعی محلی برای اینگونه مدیریت بوده است.
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
5
پاسخ
دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
7
پاسخ
بالاخره معلوم نشد که علت این تاخیر در پرداخت خدای نکرده اختلاص یا کمبود بودجه ، کینه توزی و یا تنبلی مدیران است !!!!!!!! دست این نماینده محترم برای بیان نکردن مطالب درد نکند. زحمت کشیدند .
بدبخت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
7
پاسخ
خوب شما که جزمسولین هستین چرا یه راهکاری پیدا نمیکنی که من ۳۵سال حق بیمه دادم حالا دردوران پیری باید سرگردان باشم برای چندرغاز حقوق که به خداپول نون خالی هم نمی‌شود من اگر می‌دانستم که دردوران پیری واسه حق خودم باید التماس کنم هیچ وقت یک ریال هم حق بیمه نمیدادم اگر بیمه نمی‌تواند تعهدات خودش را بدهد پول های که تو این سالها دادایم به نرخ روزپس بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
7
پاسخ
تامین اجتماعی حق بیمه مشاغل آزاد و اختیاری را امسال ۶۰درصدی اضافه کرده،برای بار دوم هم با تغییر سایت پرداخت ب تامین من مبلغ دویست هزار تومان بیشتر حق بیمه دریافت میکند،سوال اینجا س این پولها کجا می‌رود؟؟!!! شما عدد دویست هزار تومان را در حدود یک ونیم میلیون مشاغل آزاد کن تا متوجه شی چ عدد بزرگی میشود
ناشناس
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Netherlands (Kingdom of the)
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۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
0
4
پاسخ
پیش افرادی نظیر همین نماینده ۴ درصدی است .
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