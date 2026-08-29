درخت اکالیپتوس نه تنها نماد طبیعت استرالیا است، بلکه یکی از شگفت‌انگیزترین درختان جهان نیز به شمار می‌رود. درختی که میلیون‌ها سال تکامل یافته تا نه‌تنها از آتش‌سوزی‌های جنگلی جان سالم به در ببرد، بلکه از آن برای ادامه حیات و تولیدمثل نیز استفاده کند. از ایجاد مه آبی‌رنگ معروف کوهستان بلو مانتینز گرفته تا تأمین غذای کوآلاها و پشتیبانی از ده‌ها گونه جانوری، اکالیپتوس نقشی اساسی در اکوسیستم استرالیا دارد. در این ویدئو با ترجمه اختصاصی تابناک با بیش از ۸۰۰ گونه اکالیپتوس، ویژگی‌های منحصربه‌فرد، تاریخچه تکاملی، سازگاری‌های شگفت‌انگیز و اهمیت آن‌ها برای طبیعت استرالیا آشنا می‌شوید؛ درختانی که میلیون‌ها سال دوام آورده‌اند، اما امروز بیش از هر زمان دیگری به حفاظت ما نیاز دارند.