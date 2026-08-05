واتس‌اپ در آپدیت جدید برای چت‌های گروهی چندین قابلیت کاربردی ایجاد کرده است. مهم‌ترین تغییر این به‌روزرسانی، قابلیت منشن تمام اعضای گروه به‌صورت یک‌جا با استفاده از عبارت all@ است. علاوه‌براین، ابزار نظرسنجی بهتر شده و فرایند ایجاد گروه‌های فرعی از روی گروه‌های اصلی نیز آسان‌تر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو، یکی از کاربردی‌ترین قابلیت‌های جدید واتس‌اپ، پشتیبانی از تگ all@ در چت‌های گروهی است. این ویژگی به کاربران امکان می‌دهد تا اخبار مهم و حساس به زمان مانند تعطیلی مدارس یا دفاتر کاری، ددلاین‌های رویداد‌ها یا تغییرات لحظه آخری در برنامه‌ها را فوراً به اطلاع همه برسانند.

استفاده از تگ all@ نیاز به منشن‌کردن تک‌تک اعضا یا نگرانی از دیده‌نشدن پیام در گروه‌های شلوغ را برطرف می‌کند. با ارسال این تگ، برای تمامی اعضای گروه نوتیفیکیشن ارسال می‌شود؛ حتی اگر آن چت گروهی را روی حالت بی‌صدا قرار داده باشند.

برای جلوگیری از ارسال پیام‌های اسپم و سلب آرامش کاربران در گروه‌های شلوغ، واتس‌اپ محدودیت‌های مشخصی برای تگ all@ در نظر گرفته است؛ در گروه‌هایی که تعداد اعضای آنها از ۳۲ نفر بیشتر می‌شود، فقط ادمین‌ها اجازه استفاده از تگ all@ را خواهند داشت.

اگرچه تگ all@ نوتیفیکیشن‌ها را حتی در حالت Mute ارسال می‌کند، اما کاربران همچنان کنترل کامل بر دریافت آنها دارند. کاربران می‌توانند درصورت تمایل، نوتیفیکیشن‌های مربوط به all@ را به‌صورت جداگانه از طریق بخش Notification Settings غیرفعال کنند.

بخش نظرسنجی واتس‌اپ نیز با سه قابلیت جدید به‌روزرسانی شده تا انعطاف‌پذیری بیشتری در تصمیم‌گیری‌های گروهی فراهم کند: امکان تنظیم زمان مشخص برای پایان مهلت رأی‌گیری به نظرسنجی‌ها اضافه شده است. همچنین ایجادکنندگان نظرسنجی می‌توانند اسامی رأی‌دهندگان را پنهان کنند تا شرکت‌کنندگان با اطمینان و حفظ حریم خصوصی رأی دهند. علاوه‌براین‌ها، کاربران می‌توانند تا ۱۵ دقیقه پس از ارسال نظرسنجی، متن یا گزینه‌های آن را ویرایش کنند.

ویژگی کاربردی دیگر این به‌روزرسانی، امکان ایجاد گروه‌های فرعی جدید از گروه فعلی است. این قابلیت فرایند ساخت گفت‌و‌گو‌های جانبی را سریع و آسان می‌کند. واتساپ این ابزار را برای موقعیت‌هایی مانند برنامه‌ریزی سوپرایزکردن یکی از اعضا، هماهنگی‌های اجرای رویداد‌ها یا بررسی عمیق‌تر یک موضوع خاص بدون شلوغ‌کردن چت اصلی، بسیار مفید می‌داند.