چشمانداز مثبت درباره توافق ایران و عمان
خبرنگار المیادین در تهران: چشمانداز نسبتاً مثبت و خوشبینانهای در ایران درباره پرونده تنگه هرمز وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۱۹| |
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به گزارش تابناک؛ خبرنگار المیادین در تهران اعلام کرد: چشمانداز نسبتاً مثبت و خوشبینانهای در ایران درباره پرونده تنگه هرمز وجود دارد.
اگر مداخلات آمریکایی متوقف شود، عمان و ایران میتوانند در مورد تنگه هرمز به توافق برسند.
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