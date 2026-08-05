خبرنگار المیادین در تهران: چشم‌انداز نسبتاً مثبت و خوش‌بینانه‌ای در ایران درباره پرونده تنگه هرمز وجود دارد.

چشم‌انداز مثبت درباره توافق ایران و عمان

به گزارش تابناک؛ خبرنگار المیادین در تهران اعلام کرد: چشم‌انداز نسبتاً مثبت و خوش‌بینانه‌ای در ایران درباره پرونده تنگه هرمز وجود دارد.

اگر مداخلات آمریکایی متوقف شود، عمان و ایران می‌توانند در مورد تنگه هرمز به توافق برسند.