طلاق در پرندگان هم رایج است؛ اما چرا؟

شاید مستندهای حیات‌وحش این تصور را ایجاد کرده باشند که پرندگان تا پایان عمر در کنار یکدیگر می‌مانند، اما واقعیت پیچیده‌تر از این است. بسیاری از گونه‌ها، پس از یک یا چند فصل تولیدمثل، از شریک خود جدا می‌شوند و جفت جدیدی انتخاب می‌کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل، احساسات نیست؛ بلکه موفقیت در تولیدمثل و بقاست. اگر یک جفت نتواند جوجه‌های موفقی پرورش دهد، احتمال جدایی افزایش می‌یابد. گاهی هم اصلاً تقصیر هیچ‌کدام نیست. شکارچیان، کمبود غذا یا شرایط نامساعد محیطی می‌توانند یک فصل تولیدمثل را با شکست روبه‌رو کنند. حتی رفتارهای اجتماعی هم نقش دارند. در چرخ‌ریسک‌های بزرگ، پژوهشگران مشاهده کردند جفت‌هایی که در طول زمستان زمان کمتری را با هم می‌گذرانند، بسیار بیشتر احتمال دارد پیش از فصل جفت‌گیری از هم جدا شوند. در مقابل، جفت‌های پایدار، زمستان را بیشتر در کنار هم سپری می‌کنند و پیوند خود را حفظ می‌کنند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک نکات جالب زندگی مشترک پرندگان آشنا شوید.