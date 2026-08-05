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جزئیات برگزاری امتحانات نهایی معوق در استان‌های جنوبی

ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش در خصوص برگزاری امتحانات نهایی معوق در چهار استان جنوبی کشور (در دو درس تخصصی پایه دوازدهم هر رشته تحصیلی) و غایبین موجه امتحانات دروس مذکور در مرحله کشوری، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۱۰
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آزمون

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در متن اطلاعیه ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش آمده است: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش و با توجه به برگزاری امتحانات نهایی معوق در چهار استان جنوبی کشور (در دو درس تخصصی پایه دوازدهم هر رشته تحصیلی)؛ به غایبین موجه امتحانات دروس مذکور در مرحله کشوری اجازه داده می‌شود در صورت تمایل از این فرصت استفاده نموده و در امتحاناتی که مطابق برنامه ابلاغی به این چهار استان (برنامه ذیل) در روز‌های شنبه ۱۷ و سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، شرکت کنند.

داوطلبان مشمول این اطلاعیه، می‌توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات، حداکثر تا ساعت ۲۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ به سامانه my.medu.ir یا واحد‌های سنجش و ارزشیابی شهرستان‌ها، مناطق و نواحی آموزش و پرورش محل تحصیل خود مراجعه کنند.

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امتحانات نهایی آموزش و پرورش استان جنوبی کشور دروس
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