پیش از اینکه جدایی رامین رضاییان از استقلال به صورت رسمی اعلام شود، تلاش‌هایی صورت گرفت تا شاید این بازیکن به پرسپولیس بپیوندد، اما مدافع راست تیم ملی برای بازگشت به تیم سابقش هم به بن‌بست خورد.

مهدی تارتار برای پست دفاع راست تیمش، به شاگرد سابق خود در گل‌گهر اعتماد کرده و به همین دلیل مسیر برای بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس هم هموار نبود. علاوه بر ترافیک در سمت راست خط دفاعی، رضاییان باتوجه به شیوه جدایی از سرخپوشان و پیوستن به استقلال، در بن‌بست احساسی هواداران هم ماند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اخبار چند روز اخیر پیرامون رامین رضاییان در خصوص ماندن در استقلال، بازگشت به پرسپولیس یا لژیونر شدن دوباره او، بسیار زیاد بود. صحبت‌هایی درباره اینکه رضاییان ۳۶ ساله در اروپا خواهان نداشته و او حالا به فکر انتخاب تیم در ایران است، اولتیماتوم مدیران استقلال به این بازیکن برای بازگشت به تمرینات و همچنین مذاکره با پرسپولیس برای پیوستن دوباره به این تیم.

مدافع راست تیم ملی که در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا ستاره اصلی ایران بود و با به ثمر رساندن دو گل و ارسال یک پاس گل، بهترین عملکرد یک بازیکن ایرانی در ادوار جام جهانی را به نمایش گذاشت، شاید اگر ۳۶ ساله نبود در نقل و انتقالات تابستانی راهی یکی از تیم‌های خوب اروپایی شده بود. با این حال موضوع سن و سال، شرایط را برای رامین رضاییان تغییر داد و اگرچه این بازیکن علاقه داشت تا بار دیگر به اروپا برود و تجربه نه چندان موفق قبلی خود را با تجربه بهتری فراموش کند، اما این اتفاق رخ نداد.

پس از پایان جام جهانی زمزمه‌های علاقه رضاییان برای انتقال به فوتبال اروپا به گوش رسید و این بازیکن هم تصاویری از سفرش به یکی از کشورهای اروپایی را منتشر کرد، با این حال مدافع راست تیم ملی همزمان در استخدام باشگاه استقلال بود و با این باشگاه قرارداد داشت. رضاییان به دلیل نیمکت‌نشینی، نیم فصل لیگ بیست‌وپنجم از جمع آبی‌پوشان جدا شد و به صورت قرضی به فولاد پیوست. با این حال او برای بازگشت دوباره به استقلال با مدیران باشگاه به توافق نرسید تا جدایی‌اش به صورت رسمی اعلام شود.

در خصوص مدافع فصل گذشته استقلال و فولاد، گفته شد که او برای بازگشت به پرسپولیس هم اعلام آمادگی کرده و مهدی تارتار هم بی میل به جذب این بازیکن نیست. با این حال برخی حواشی هم نسبت به بازگشت این بازیکن در فضای مجازی اتفاق افتاد؛ از جمله واکنش برخی هواداران پرسپولیس و همچنین تصاویر متعدد رامین رضاییان با پیراهن استقلال در صفحه شخصی‌اش، در حالی که او تصاویرش با پیراهن پرسپولیس را که مربوط به سال‌های گذشته می‌شد، پاک کرده بود.

حالا در شرایطی که بهترین بازیکن تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ از استقلال جدا شده، گویا مسیر بازگشت دوباره‌اش به پرسپولیس هم بسته شده است. علاوه بر حواشی پیش آمده، پرسپولیس در سمت راست خط دفاعی مجید عیدی را جذب کرده، یعقوب براجعه از بند مصدومیت رها شده و به تمرینات بازگشته است و همچنین دنیل گرا هم در لیست سرخپوشان حضور دارد که امکان دارد به دلیل ترافیک در سمت راست و البته عملکرد نه چندان مطلوبی که داشته، از لیست کنار گذاشته شود.

رضاییان در شرایطی حالا میان پرسپولیس و استقلال بدون انتخاب مانده که برای ادامه حضورش در فوتبال ایران هم، انتخاب‌های محدودی دارد و بعید به نظر می‌رسد حضور در هر تیمی را قبول کند. به همین دلیل بعید نیست این بازیکن بار دیگر تلاش کند تا شاید توانست در لیگ کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جمله قطر و امارات تیمی را خواهان خود ببیند.